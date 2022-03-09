Prudential plc 集團執行總裁Mike Wells 表示，去年保費等值銷售額增加8%， 並推動14個保險市場當中10個市場實現增長。香港的新業務水平仍受到中國內地邊境持續關閉的影響。若撇除香港，中國內 地、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國業務推動2021年年度保費等值銷售額增長16%。

期內壽險業務經調整經營溢利增長8%，14個壽險市場當中，有7個市場錄得經調整經營溢利雙位數增長。持續經營業務的集團經調整經營溢利總額增加16%。截至去年底，壽險客戶群總數增至1,860萬，直接銷售予消費者10.9萬份保單，新保單當中包括220萬份健康及保障保單。

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