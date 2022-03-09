新規管制度將於今年第四季度開始實施，屆時財匯局將更名為會計及財務匯報局（會財局），諮詢期至5月4日完結。被問到擴大職能後是否需要重建資金結構，主席黃天祐表示，該局已開始收取徵費作營運資金，亦可動用港府2019年批出的種子資金，有信心在下個財政年度內，至少可靠餘下的種子資金來維持收支平衡。他續指，將與政府密切合作，以確定未來是否提供更多資金，使該局能夠有效地履行職能。

諮詢文件包括以下五份與紀律處分程序及處分方針相關的文件，《會財局紀律處分程序概述》、《對公眾利益實體核數師及註冊負責人行使施加罰款權力指引》、《對專業人士行使施加罰款權力指引》、《處分公眾利益實體核數師及註冊負責人的方針》及《處分專業人士的方針》；另有三份溝通文件包括《公眾利益實體核數師及註冊負責人紀律處分政策》、《專業人士紀律處分政策》及《與會財局合作的指導說明》。

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