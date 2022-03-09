moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

財匯局就紀律處分程序及處分方針諮詢業界

財務匯報局（下稱財匯局）去年10月再度獲擴權，逐步取代會計師公會職能，該局今日發表進一步改革會計專業的諮詢文件，包括五份與紀律處分程序及處分方針相關的文件。紀律處分部主管梁惠珊表示，財匯局針對上市公司核數師及專業人士的處分權力大致相同，最大差異是就每項失當行為的罰款上限分別為1000萬元，或所獲取的利潤或所避免的損失的3倍，以及50萬元。她又指，有關制度與國際標準一致，亦符合本地的金融監管如證監會。

新規管制度將於今年第四季度開始實施，屆時財匯局將更名為會計及財務匯報局（會財局），諮詢期至5月4日完結。被問到擴大職能後是否需要重建資金結構，主席黃天祐表示，該局已開始收取徵費作營運資金，亦可動用港府2019年批出的種子資金，有信心在下個財政年度內，至少可靠餘下的種子資金來維持收支平衡。他續指，將與政府密切合作，以確定未來是否提供更多資金，使該局能夠有效地履行職能。

諮詢文件包括以下五份與紀律處分程序及處分方針相關的文件，《會財局紀律處分程序概述》、《對公眾利益實體核數師及註冊負責人行使施加罰款權力指引》、《對專業人士行使施加罰款權力指引》、《處分公眾利益實體核數師及註冊負責人的方針》及《處分專業人士的方針》；另有三份溝通文件包括《公眾利益實體核數師及註冊負責人紀律處分政策》、《專業人士紀律處分政策》及《與會財局合作的指導說明》。

 

其他報道

「新興市場之父」麥樸思：中國將成為俄烏戰爭的受惠者

中國鐵塔全年多賺14% 末期息0.02624元

國泰去年虧損收窄至55億 勝預期 下半年轉賺 不派末期息

九龍倉去年基礎盈利增7% 略遜預期 第二次中期股息0.2元

恒指半日跌454點 創5年9個月低 科指國指再破底

高盛：俄入侵烏為32年來石油行業供應最大衝擊

Netflix：目前沒有計劃加入廣告 但不排除可能性

美國眾議院推遲禁進口俄油立法投票

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升4日 續創逾14個月高

花旗：未成年人沉迷網遊問題解決前 料不會恢復遊戲版號審批

傳最強蘋果分析師郭明錤已離職

美商務部長：若中芯等中企助俄避開制裁 或遭切斷美設備及軟件供應

美英宣布禁止進口俄羅斯石油 歐洲不參與美英行動

中國2月CPI按年升0.9% 符預期