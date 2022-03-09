財務匯報局（下稱財匯局）去年10月再度獲擴權，逐步取代會計師公會職能，該局今日發表進一步改革會計專業的諮詢文件，包括五份與紀律處分程序及處分方針相關的文件。紀律處分部主管梁惠珊表示，財匯局針對上市公司核數師及專業人士的處分權力大致相同，最大差異是就每項失當行為的罰款上限分別為1000萬元，或所獲取的利潤或所避免的損失的3倍，以及50萬元。她又指，有關制度與國際標準一致，亦符合本地的金融監管如證監會。
新規管制度將於今年第四季度開始實施，屆時財匯局將更名為會計及財務匯報局（會財局），諮詢期至5月4日完結。被問到擴大職能後是否需要重建資金結構，主席黃天祐表示，該局已開始收取徵費作營運資金，亦可動用港府2019年批出的種子資金，有信心在下個財政年度內，至少可靠餘下的種子資金來維持收支平衡。他續指，將與政府密切合作，以確定未來是否提供更多資金，使該局能夠有效地履行職能。
諮詢文件包括以下五份與紀律處分程序及處分方針相關的文件，《會財局紀律處分程序概述》、《對公眾利益實體核數師及註冊負責人行使施加罰款權力指引》、《對專業人士行使施加罰款權力指引》、《處分公眾利益實體核數師及註冊負責人的方針》及《處分專業人士的方針》；另有三份溝通文件包括《公眾利益實體核數師及註冊負責人紀律處分政策》、《專業人士紀律處分政策》及《與會財局合作的指導說明》。
其他報道
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升4日 續創逾14個月高
美商務部長：若中芯等中企助俄避開制裁 或遭切斷美設備及軟件供應