恒指收市跌138點或0.67%，報20627點，成交金額1852億元，較上日增加8.5%，是2021年11月30日2238.48億元成交後最多；國指跌48點或0.67%，報7189點。恒生科技指數收報4393點，升0.26%。

匯控（0005）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。

藍籌17隻升，47隻下跌，0隻無升跌。吉利（0175）升4.82%，收報11.74元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌7.41%，收報96.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報180.3元，升4.4%；跌幅最大的是金蝶（0268）見52周低16.22元，收報16.42元，跌10.86%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(22031.12點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4847.15點)。

北水南下合計淨流入3.61億元，較上日減少80.85%，連續第11日流入，累計流入230.53億元，對上一次連續11日淨流入是1月19日。南水北上合計淨流出109.34億元人民幣，較上日增加25.7%，連續第3日流出，累計流出279.05億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多3.19%，低見20102.57點，是2016年6月28日19898.75點後最低。今日收市報20627.71點，是2016年7月8日後收市新低，當日報20564.17點。連跌4日，累計跌1839.63點，對上一次連跌4日是2021年12月15日。同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月28日。

科指今早曾跌最多3.41%，低見4233點，創上市新低，但午後倒升，曾升最多2.03%，是2月25日後最大升幅，高見4471.21點，是3月8日4579.12點後最高。但連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2021年11月2日。

國指曾跌最多3.52%，低見6982.79點，是2009年3月12日6880.12點後最低。今日收市報7189.58點，是2009年3月12日後收市新低，當日報6962.48點。收市連跌6日，累計跌863.46點，對上一次連跌6日是2021年11月24日。同時亦連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是1月3日。

午後消息股表現

中國鐵塔（0788）全年多賺14%，末期息0.02624元。創上市新低，見0.82元，收報0.82元，跌2.38%。

國泰（0293）去年虧損收窄至55億，勝預期，下半年轉賺，不派末期息。收報6.41元，升1.1%。

九龍倉（0004）去年基礎盈利增7%，略遜預期，第二次中期股息0.2元。收報26.1元，跌6.62%。

保誠（2378）去年新業務利潤增13%，第二次中期息11.86美仙。收報108.3元，升5.25%。

今早及隔晚消息股表現

花旗：未成年人沉迷網遊問題解決前，料不會恢復遊戲版號審批。騰訊（0700）見52周低370元，收報384.8元，升0.42%。網易（9999）收報132.5元，升2.47%。

多間公司公布業績，績前表現如下，同仁堂國藥（3613）收報9.74元，跌4.13%。

美、英宣布禁止進口俄羅斯石油，隔夜原油期貨續漲。中石油（0857）收報4.17元，跌3.47%。中海油（0883）收報10.12元，跌0.59%。

禹洲（1628）以10.58億人幣售物管業務，較原定作價略低。創上市新低，見0.455元，收報0.455元，跌4.21%。

中興（0763）去年多賺6成至68.1億人幣，派息每股0.3人幣。收報15.26元，跌0.13%。

彭博：中國油企中鋁等洽商入股俄企。俄鋁（0486）收報4.77元，跌1.45%。

中芯國際（0981）首兩個月純利倍增達24億。收報17.64元，升2.32%。

正榮地產（6158）、寶龍地產（1238）首2月合約銷售額同挫五成。創上市新低，見0.53元，收報0.57元，無升跌。

越秀交通基建（1052）：國內整體交通收費已恢復至疫情前90%。收報5.16元，升7.28%。

健合國際（1112）去年收入錄低單位數增長。創上市新低，見9.6元，收報9.87元，跌5.1%。

挪威主權基金將李寧（2331）剔出投資組合，稱涉助長侵犯新疆人權。收報60.8元，跌10.39%。

越秀交通基建（1052）去年純利大增8倍，末期息派0.41元。收報5.16元，升7.28%。

中國2月乘用車零售銷量124.6萬輛，按年升4.2%。汽車股個別發展，吉利（0175）見52周低10.86元，收報11.74元，升4.82%；比亞迪（1211）收報181.1元，跌1.58%；廣汽集團（2238）收報6.25元，跌4.43%；東風集團股份（0489）見52周低5.64元，收報5.66元，跌4.07%；長城汽車（2333）見52周低11.44元，收報11.66元，跌4.89%；北京汽車（1958）收報2.41元，跌1.63%；慶鈴汽車股份（1122）見52周低1.4元，收報1.4元，無升跌；小鵬汽車（9868）創上市新低，見97.2元，收報99.35元，升0.76%；五菱（0305）見52周低1.01元，收報1.01元，跌1.94%；理想汽車（2015）收報93.45元，跌3.06%；恒大汽車（0708）收報2.58元，跌3.01%。

百度（9888）蘿蔔快跑去年末季載人訂單21.3萬，按月增加近一倍。創上市新低，見129.5元，收報133.6元，升0.38%。

包浩斯（0483）：評估縮短營業時間或暫時停業。收報0.59元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.25元，收報1.25元，升20.19%；價值黃金（3081）創52周高，見49.26元，收報49.26元，升2.03%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1502元，收報1501元，升1.97%；長建（1038）創52周高，見52.9元，收報50.75元，跌3.24%；電能實業（0006）創52周高，見51.9元，收報50.55元，跌0.79%；中盈盛達（1543）創52周高，見2.15元，收報1.98元，升7.03%；興合（1891）創52周高，見0.28元，收報0.275元，升3.77%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見92.6元，收報96.25元，跌0.67%；奧園健康（3662）創上市新低，見1.92元，收報1.94元，跌1.52%；時代鄰里（9928）創上市新低，見2.24元，收報2.24元，跌3.03%；融創服務（1516）創上市新低，見5.38元，收報5.38元，跌3.41%；中國動向（3818）創上市新低，見0.48元，收報0.48元，跌1.03%；恒大（3333）創上市新低，見1.38元，收報1.38元，跌3.5%；禹洲（1628）創上市新低，見0.455元，收報0.455元，跌4.21%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.6元，收報0.6元，跌4.76%；龍光地產（3380）創上市新低，見1.8元，收報1.82元，跌4.71%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.42元，收報1.44元，跌1.37%；花樣年（1777）創上市新低，見0.233元，收報0.237元，跌5.2%；中國置業（0736）創上市新低，見0.285元，收報0.285元，跌8.06%；鴻騰（6088）創上市新低，見1.02元，收報1.03元，跌2.83%；希望教育（1765）創上市新低，見0.71元，收報0.74元，跌1.33%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.325元，收報0.33元，跌1.49%；中國科培（1890）創上市新低，見1.92元，收報1.97元，跌2.48%；天立教育（1773）創上市新低，見0.56元，收報0.58元，跌1.69%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌5.66%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.67元，收報0.72元，跌7.69%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見97.2元，收報99.35元，升0.76%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.78元，收報0.79元，跌1.25%；三生製藥（1530）創上市新低，見5.48元，收報5.5元，跌1.26%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見7.11元，收報7.2元，跌5.14%；基石藥業（2616）創上市新低，見5.21元，收報5.23元，跌8.08%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.47元，收報2.47元，跌3.52%；雅生活服務（3319）見52周低11.5元，收報11.5元，跌3.2%；佳兆業美好（2168）見52周低8.7元，收報8.72元，跌3.96%；安踏（2020）見52周低95元，收報95.2元，跌8.99%；滔搏（6110）見52周低6.67元，收報6.67元，跌5.92%；寶勝國際（3813）見52周低0.97元，收報0.97元，跌3.96%；合景泰富（1813）見52周低2.65元，收報2.71元，跌5.9%；寶龍地產（1238）見52周低3.22元，收報3.24元，跌3.28%；萬科（2202）見52周低16.08元，收報16.22元，跌2.99%；融創（1918）見52周低5.54元，收報5.55元，跌6.25%；新城發展（1030）見52周低3.34元，收報3.37元，跌7.92%；世茂集團（0813）見52周低3.97元，收報4.03元，跌3.36%；時代中國（1233）見52周低2.22元，收報2.26元，跌2.59%；奧園（3883）見52周低1.08元，收報1.1元，跌4.35%；中駿集團（1966）見52周低1.36元，收報1.37元，跌2.14%；朗詩（0106）見52周低0.199元，收報0.22元，升10%；景瑞（1862）見52周低1.64元，收報1.65元，無升跌；海通證券（6837）見52周低6.19元，收報6.21元，跌2.51%；光大證券（6178）見52周低5.33元，收報5.33元，跌1.84%；招商證券（6099）見52周低8.77元，收報8.77元，跌0.68%；丘鈦（1478）見52周低6.06元，收報6.07元，跌4.41%；舜宇（2382）見52周低140元，收報144.8元，跌2.1%；通達（0698）見52周低0.138元，收報0.138元，跌6.76%；瑞聲（2018）見52周低18.4元，收報19.1元，跌1.34%；小米（1810）見52周低12.74元，收報13.3元，升2.78%。

異動股

上升異動股，包括，HMVOD（8103）收報1.36元，升22.52%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.25元，收報1.25元，升20.19%；民生教育（1569）收報0.86元，升14.67%；比高（8220）收報0.024元，升14.29%；創勝集團醫藥（6628）收報11.04元，升14.02%；太平洋酒吧（8432）收報0.06元，升13.21%；太睿國際控股（1010）收報2.48元，升12.73%；中國環保科技（0646）收報0.74元，升12.12%；清晰醫療（1406）創上市新低，見0.86元，收報0.96元，升10.34%；朗詩（0106）見52周低0.199元，收報0.22元，升10%；中國抗體（3681）平上市低位2元，收報2.2元，升9.45%。

下跌異動股，包括，寰宇娛樂（1046）收報0.55元，跌15.38%；聯康生物（0690）創上市新低，見0.07元，收報0.071元，跌13.41%；佳兆業資本（0936）收報0.305元，跌12.86%；康諾亞（2162）收報24.8元，跌11.74%；愛康醫療（1789）見52周低4.32元，收報4.33元，跌10.91%；金蝶（0268）見52周低16.22元，收報16.42元，跌10.86%；李寧（2331）收報60.8元，跌10.39%；固生堂（2273）收報35元，跌10.26%；縱橫遊（8069）收報0.28元，跌9.68%；新疆新鑫（3833）收報1.6元，跌9.6%；永嘉集團（3322）見52周低0.285元，收報0.285元，跌9.52%。

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