moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指收市跌138點 曾挫663點 科指終止5連跌 大市成交見4個月最多

外圍喘穩，恒指今早高開54點，早段曾升191點，午後跌幅一度擴大至跌663點，臨近尾市則收窄，高低波幅855點，科指終止5連跌。大市成交增，見4個月最多。北水連續第11日流入。

恒指收市跌138點或0.67%，報20627點，成交金額1852億元，較上日增加8.5%，是2021年11月30日2238.48億元成交後最多；國指跌48點或0.67%，報7189點。恒生科技指數收報4393點，升0.26%。

匯控（0005）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。

藍籌17隻升，47隻下跌，0隻無升跌。吉利（0175）升4.82%，收報11.74元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌7.41%，收報96.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報180.3元，升4.4%；跌幅最大的是金蝶（0268）見52周低16.22元，收報16.42元，跌10.86%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(22031.12點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4847.15點)。

北水南下合計淨流入3.61億元，較上日減少80.85%，連續第11日流入，累計流入230.53億元，對上一次連續11日淨流入是1月19日。南水北上合計淨流出109.34億元人民幣，較上日增加25.7%，連續第3日流出，累計流出279.05億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多3.19%，低見20102.57點，是2016年6月28日19898.75點後最低。今日收市報20627.71點，是2016年7月8日後收市新低，當日報20564.17點。連跌4日，累計跌1839.63點，對上一次連跌4日是2021年12月15日。同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月28日。

科指今早曾跌最多3.41%，低見4233點，創上市新低，但午後倒升，曾升最多2.03%，是2月25日後最大升幅，高見4471.21點，是3月8日4579.12點後最高。但連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2021年11月2日。

國指曾跌最多3.52%，低見6982.79點，是2009年3月12日6880.12點後最低。今日收市報7189.58點，是2009年3月12日後收市新低，當日報6962.48點。收市連跌6日，累計跌863.46點，對上一次連跌6日是2021年11月24日。同時亦連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是1月3日。

午後消息股表現

中國鐵塔（0788）全年多賺14%，末期息0.02624元。創上市新低，見0.82元，收報0.82元，跌2.38%。

國泰（0293）去年虧損收窄至55億，勝預期，下半年轉賺，不派末期息。收報6.41元，升1.1%。

九龍倉（0004）去年基礎盈利增7%，略遜預期，第二次中期股息0.2元。收報26.1元，跌6.62%。

保誠（2378）去年新業務利潤增13%，第二次中期息11.86美仙。收報108.3元，升5.25%。

今早及隔晚消息股表現

花旗：未成年人沉迷網遊問題解決前，料不會恢復遊戲版號審批。騰訊（0700）見52周低370元，收報384.8元，升0.42%。網易（9999）收報132.5元，升2.47%。

多間公司公布業績，績前表現如下，同仁堂國藥（3613）收報9.74元，跌4.13%。

美、英宣布禁止進口俄羅斯石油，隔夜原油期貨續漲。中石油（0857）收報4.17元，跌3.47%。中海油（0883）收報10.12元，跌0.59%。

禹洲（1628）以10.58億人幣售物管業務，較原定作價略低。創上市新低，見0.455元，收報0.455元，跌4.21%。

中興（0763）去年多賺6成至68.1億人幣，派息每股0.3人幣。收報15.26元，跌0.13%。

彭博：中國油企中鋁等洽商入股俄企。俄鋁（0486）收報4.77元，跌1.45%。

中芯國際（0981）首兩個月純利倍增達24億。收報17.64元，升2.32%。

正榮地產（6158）、寶龍地產（1238）首2月合約銷售額同挫五成。創上市新低，見0.53元，收報0.57元，無升跌。

越秀交通基建（1052）：國內整體交通收費已恢復至疫情前90%。收報5.16元，升7.28%。

健合國際（1112）去年收入錄低單位數增長。創上市新低，見9.6元，收報9.87元，跌5.1%。

挪威主權基金將李寧（2331）剔出投資組合，稱涉助長侵犯新疆人權。收報60.8元，跌10.39%。

越秀交通基建（1052）去年純利大增8倍，末期息派0.41元。收報5.16元，升7.28%。

中國2月乘用車零售銷量124.6萬輛，按年升4.2%。汽車股個別發展，吉利（0175）見52周低10.86元，收報11.74元，升4.82%；比亞迪（1211）收報181.1元，跌1.58%；廣汽集團（2238）收報6.25元，跌4.43%；東風集團股份（0489）見52周低5.64元，收報5.66元，跌4.07%；長城汽車（2333）見52周低11.44元，收報11.66元，跌4.89%；北京汽車（1958）收報2.41元，跌1.63%；慶鈴汽車股份（1122）見52周低1.4元，收報1.4元，無升跌；小鵬汽車（9868）創上市新低，見97.2元，收報99.35元，升0.76%；五菱（0305）見52周低1.01元，收報1.01元，跌1.94%；理想汽車（2015）收報93.45元，跌3.06%；恒大汽車（0708）收報2.58元，跌3.01%。

百度（9888）蘿蔔快跑去年末季載人訂單21.3萬，按月增加近一倍。創上市新低，見129.5元，收報133.6元，升0.38%。

包浩斯（0483）：評估縮短營業時間或暫時停業。收報0.59元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.25元，收報1.25元，升20.19%；價值黃金（3081）創52周高，見49.26元，收報49.26元，升2.03%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1502元，收報1501元，升1.97%；長建（1038）創52周高，見52.9元，收報50.75元，跌3.24%；電能實業（0006）創52周高，見51.9元，收報50.55元，跌0.79%；中盈盛達（1543）創52周高，見2.15元，收報1.98元，升7.03%；興合（1891）創52周高，見0.28元，收報0.275元，升3.77%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見92.6元，收報96.25元，跌0.67%；奧園健康（3662）創上市新低，見1.92元，收報1.94元，跌1.52%；時代鄰里（9928）創上市新低，見2.24元，收報2.24元，跌3.03%；融創服務（1516）創上市新低，見5.38元，收報5.38元，跌3.41%；中國動向（3818）創上市新低，見0.48元，收報0.48元，跌1.03%；恒大（3333）創上市新低，見1.38元，收報1.38元，跌3.5%；禹洲（1628）創上市新低，見0.455元，收報0.455元，跌4.21%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.6元，收報0.6元，跌4.76%；龍光地產（3380）創上市新低，見1.8元，收報1.82元，跌4.71%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.42元，收報1.44元，跌1.37%；花樣年（1777）創上市新低，見0.233元，收報0.237元，跌5.2%；中國置業（0736）創上市新低，見0.285元，收報0.285元，跌8.06%；鴻騰（6088）創上市新低，見1.02元，收報1.03元，跌2.83%；希望教育（1765）創上市新低，見0.71元，收報0.74元，跌1.33%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.325元，收報0.33元，跌1.49%；中國科培（1890）創上市新低，見1.92元，收報1.97元，跌2.48%；天立教育（1773）創上市新低，見0.56元，收報0.58元，跌1.69%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌5.66%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.67元，收報0.72元，跌7.69%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見97.2元，收報99.35元，升0.76%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.78元，收報0.79元，跌1.25%；三生製藥（1530）創上市新低，見5.48元，收報5.5元，跌1.26%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見7.11元，收報7.2元，跌5.14%；基石藥業（2616）創上市新低，見5.21元，收報5.23元，跌8.08%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.47元，收報2.47元，跌3.52%；雅生活服務（3319）見52周低11.5元，收報11.5元，跌3.2%；佳兆業美好（2168）見52周低8.7元，收報8.72元，跌3.96%；安踏（2020）見52周低95元，收報95.2元，跌8.99%；滔搏（6110）見52周低6.67元，收報6.67元，跌5.92%；寶勝國際（3813）見52周低0.97元，收報0.97元，跌3.96%；合景泰富（1813）見52周低2.65元，收報2.71元，跌5.9%；寶龍地產（1238）見52周低3.22元，收報3.24元，跌3.28%；萬科（2202）見52周低16.08元，收報16.22元，跌2.99%；融創（1918）見52周低5.54元，收報5.55元，跌6.25%；新城發展（1030）見52周低3.34元，收報3.37元，跌7.92%；世茂集團（0813）見52周低3.97元，收報4.03元，跌3.36%；時代中國（1233）見52周低2.22元，收報2.26元，跌2.59%；奧園（3883）見52周低1.08元，收報1.1元，跌4.35%；中駿集團（1966）見52周低1.36元，收報1.37元，跌2.14%；朗詩（0106）見52周低0.199元，收報0.22元，升10%；景瑞（1862）見52周低1.64元，收報1.65元，無升跌；海通證券（6837）見52周低6.19元，收報6.21元，跌2.51%；光大證券（6178）見52周低5.33元，收報5.33元，跌1.84%；招商證券（6099）見52周低8.77元，收報8.77元，跌0.68%；丘鈦（1478）見52周低6.06元，收報6.07元，跌4.41%；舜宇（2382）見52周低140元，收報144.8元，跌2.1%；通達（0698）見52周低0.138元，收報0.138元，跌6.76%；瑞聲（2018）見52周低18.4元，收報19.1元，跌1.34%；小米（1810）見52周低12.74元，收報13.3元，升2.78%。

異動股

上升異動股，包括，HMVOD（8103）收報1.36元，升22.52%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.25元，收報1.25元，升20.19%；民生教育（1569）收報0.86元，升14.67%；比高（8220）收報0.024元，升14.29%；創勝集團醫藥（6628）收報11.04元，升14.02%；太平洋酒吧（8432）收報0.06元，升13.21%；太睿國際控股（1010）收報2.48元，升12.73%；中國環保科技（0646）收報0.74元，升12.12%；清晰醫療（1406）創上市新低，見0.86元，收報0.96元，升10.34%；朗詩（0106）見52周低0.199元，收報0.22元，升10%；中國抗體（3681）平上市低位2元，收報2.2元，升9.45%。

下跌異動股，包括，寰宇娛樂（1046）收報0.55元，跌15.38%；聯康生物（0690）創上市新低，見0.07元，收報0.071元，跌13.41%；佳兆業資本（0936）收報0.305元，跌12.86%；康諾亞（2162）收報24.8元，跌11.74%；愛康醫療（1789）見52周低4.32元，收報4.33元，跌10.91%；金蝶（0268）見52周低16.22元，收報16.42元，跌10.86%；李寧（2331）收報60.8元，跌10.39%；固生堂（2273）收報35元，跌10.26%；縱橫遊（8069）收報0.28元，跌9.68%；新疆新鑫（3833）收報1.6元，跌9.6%；永嘉集團（3322）見52周低0.285元，收報0.285元，跌9.52%。

其他報道

Adidas第四季純利增33% 大中華淨銷售跌19% 料今年「中單位數」增長

滬深三大指數連跌6個交易日 深證成指曾跌穿12000點

勞力士停止對俄羅斯出口業務

或成港今年最大規模IPO 鋰電製造商中創新航擬集資15億美元

foodpanda向慈善機構派總值100萬外賣餐券 免除餐廳每月上架費

首家SPAC招行Aquila通過上市聆訊 擬集資10億元

【有片：埋身擊】納指期貨100周移動平均線有支持 後市點部署？

澳洲鎳礦商Nickel Mines：青山控股無意出售持股

財匯局就紀律處分程序及處分方針諮詢業界

「新興市場之父」麥樸思：中國將成為俄烏戰爭的受惠者

中國鐵塔全年多賺14% 末期息0.02624元

國泰去年虧損收窄至55億 勝預期 下半年轉賺 不派末期息

九龍倉去年基礎盈利增7% 略遜預期 第二次中期股息0.2元

恒指半日跌454點 創5年9個月低 科指國指再破底

保誠去年新業務利潤增13% 第二次中期息11.86美仙