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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升5日 續創逾14個月高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升0.02點子至0.25345%，是2020年12月22日後最高，當日報0.25696%。對上一次連升5日是3月01日，當日拆息報0.22304%。

港元現報7.8197元貶值1點子，曾貶值最多3點子，報7.8199元，亦曾升值最多7點子，報7.8189元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.39點子至0.05256%；1星期HIBOR跌0.08點子至0.07911%；2星期HIBOR升0.89點子至0.12839%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.01點子至0.5253%；6個月期HIBOR升6.63點子至0.80631%；12個月期HIBOR升5.73點子至1.25107%。

美元指數現報98.178升值0.21點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.32114%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0677%，連續2日擴闊，利差是2022年3月03日後最高，當日差距為-0.0624%

對上一次連續2日擴闊，是2022年3月01日，當日利差報-0.0115%。

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