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花旗全面評估俄羅斯業務

花旗集團表示，在俄羅斯總統普京入侵烏克蘭導致該國經濟與全球金融體系脫節後，該公司正全面評估俄羅斯的業務。

全球公共事務執行副總裁Edward Skyler在聲明中表示，鑑於當前的情況，花旗在更有限的基礎上經營其在俄羅斯的消費業務。「還為我們在俄羅斯的企業客戶提供支持，包括許多我們正在幫助他們暫停或解除業務的美國和歐洲跨國公司」。

Skyler表示，花旗將繼續推動早前宣布的退出俄羅斯消費業務計劃。但花旗出售當地一個消費銀行部門的努力已經停滯，且正在幫助一些員工轉移到國外。

彭博社引述消息透露，不斷變化的環境暫時打亂了花旗出售消費者銀行部門的努力。該部門最終越來越可能而不是轉手給競爭對手，由後者繼續僱用花旗在該國的大部分員工。還有一個問題是，可能接手的機構中包括俄羅斯公司，例如VTB BankPJSC現在受到美國政府的制裁。

 

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