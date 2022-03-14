英國《金融時報》報道，澳洲退休基金正在撤離中國上市股票市場，因為擔心中國國家主席習近平的「共同富裕」政策加劇了政府干預私營部門的風險。
管理著1050億澳元的UniSuper的首席投資官John Pearce表示，「我們就是感覺到了已發生的改革，而直接參與的風險太大了」。
《金融時報》表示，鑒於退休儲蓄池有3.5萬億澳元，澳洲的退休基金群體在全球範圍內變得越來越活躍，投資決策受到密切關注。
管理1,500億澳元的基金Aware Super的成長資產主管Robert Credaro表示，習近平決定打擊私營學科培訓機構的做法「出人意料」。Aware的中國上市股票直接敞口現在是全球市場平配，但不確定性意味著可能降至「低配」。
規模2,300億澳元的Australian Retirement Trust的首席投資官Ian Patrick表示，打擊私營學科培訓機構對潛在中國投資者來說是一個鮮明信號。
他告訴該報，有證據表明，作為中國的股票投資者，甚至可能是債券或私募債券投資者，投資者的風險上升，應該會在未來的回報中反映出來。
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