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內地首2月零售、工業增加值、固投勝預期 失業率升至5.5%

中國1-2月份社會消費品零售總額按年增長6.7%，好過預期的增長3.0%；工業增加值按年增長7.5%，好過預期的4.0%；不含農戶固定資產投資按年增長12.2%，好過預期的5%。 2月份，全國城鎮調查失業率為5.5%，比上月上升0.2個百分點，與上年同期持平。

國統局指，1-2月國際環境和國內疫情散發，但國民經濟持續穩定恢復，生產需求較快增長，就業物價總體穩定，新動能繼續成長，高質量發展取得新進展，總的來看，1-2月份經濟恢復勢頭較好。

 

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