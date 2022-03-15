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美國警告歐盟 俄羅斯要求中國提供武裝無人機

彭博社引述消息指，美國已向歐洲盟國發出警告，稱俄羅斯在2月底開始入侵烏克蘭時，向中國尋求武裝無人機。消息指，該要求令拜登政府官員感到震驚，他們希望阻止中國幫助普京發動的戰爭。