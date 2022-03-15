台媒引述俄羅斯國營媒體衛星（Sputnik）網報道，烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇表示，烏克蘭與俄羅斯雙方最快有望在一至兩周內簽署和平協議，最遲將在5月簽署和平協議。

烏克蘭總統辦公室副主任若夫科瓦表示，在與俄方談判中，烏方正在獲得未來國家安全的保障。他說，在談判中，雙方已經提出了在軍事行動停止後簽署和平協議並為烏克蘭提供安全保障的方案。

若夫科瓦強調，對烏方而言，俄羅斯方面有關領土的要求是不可接受的，烏方已準備好就其餘問題繼續進行談判。

俄羅斯暫無回應。

其他消息方面，BBC報道，俄羅斯和烏克蘭代表之間舉行的第四輪會談在沒有取得突破的情況下結束，並將於周二在土耳其繼續進行。

烏克蘭總統澤連斯基在Facebook上發佈了一段視頻講話，稱他被告知談判進展「相當不錯」；他補充說，烏克蘭軍隊在周一幫助3806人逃離盧甘斯克和基輔地區；一支運送100噸物資的車隊仍滯留在別爾江斯克。

科指曾跌最多7.17%，是2022年3月14日後最大跌幅，當日跌幅為11.7%，低見3507.56點，創新低。現報3797.6點，升0.5%。

恒指曾跌最多4.78%，是2022年3月14日後最大跌幅，當日跌幅為5.53%。低見18597.52點，是2016年2月12日18278.8點後最低。現報19238.66點，跌1.5%。

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