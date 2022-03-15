港元現報7.827元升值28點子，曾貶值最多9點子，報7.8307元，亦曾升值最多34點子，報7.8264元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.01點子至0.05173%；1星期HIBOR跌0.48點子至0.07036%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.11923%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.11點子至0.57131%；6個月期HIBOR升2.47點子至0.85893%；12個月期HIBOR升4.35點子至1.3503%。

美元指數現報98.925貶值0.074點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報0.39657%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1232%，連續2日擴闊，利差是2022年3月09日後最高，當日差距為-0.0984%

對上一次連續2日擴闊，是2022年3月01日，當日利差報-0.0115%。

其他報道

紐油跌穿100美元 內地數據公布後跌幅收窄

Arm英美裁員12%至15% 為IPO作準備

俄烏傳一兩周內簽和平協議 科指轉升曾跌7.1% 恒指跌幅收窄

美國警告歐盟 俄羅斯要求中國提供武裝無人機

內地首2月零售、工業增加值、固投勝預期 失業率升至5.5%

震雄創辦人、蔣麗芸父親蔣震離世 享年100歲

股市大跌 彭博：中國富豪身家一夜縮水逾520億美元

中俄關係密切、疫情 基金經理逃離中國股票

恒指低開600點創逾6年低 國指近14年低 科指新低 騰訊、阿里跌逾8%

滬指開市跌穿3200點 人行進行百億逆回購及2000億人幣1年期MLF

遠東發展9570萬英鎊 購富力倫敦Vauxhall Square項目

港股ADR跌409點 夜期低水473點 騰訊ADR跌3.8% 阿里跌5.9% 美團跌6.6%

美中會晤聲明未提任何共識、結果

摩通稱中國網企「不可投資」 騰訊目標價腰斬至265元 阿里63元

中美就俄烏問題激烈交鋒 道指升1點 納指跌2% 金龍中國指數挫12%

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經