港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.95點子至0.27339%，是2020年12月21日後最高，當日報0.27762%。
港元現報7.827元升值28點子，曾貶值最多9點子，報7.8307元，亦曾升值最多34點子，報7.8264元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.01點子至0.05173%；1星期HIBOR跌0.48點子至0.07036%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.11923%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.11點子至0.57131%；6個月期HIBOR升2.47點子至0.85893%；12個月期HIBOR升4.35點子至1.3503%。
美元指數現報98.925貶值0.074點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報0.39657%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1232%，連續2日擴闊，利差是2022年3月09日後最高，當日差距為-0.0984%
對上一次連續2日擴闊，是2022年3月01日，當日利差報-0.0115%。
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