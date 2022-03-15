止跌回升科指成分股

美團（3690）見52周低103.5元，現報115.5元，升2.58%；小米（1810）見52周低11.74元，現報12.68元，升1.6%；舜宇（2382）見52周低113.9元，現報125.8元，升1.86%；阿里健康（0241）見52周低3.46元，現報3.79元，升0.8%；金蝶（0268）見52周低11.82元，現報14.36元，升7.49%；聯想（0992）現報7.54元，升1.07%；眾安在綫（6060）見52周低18.22元，現報19.96元，升0.2%；比亞迪電子（0285）見52周低15.72元，現報17.32元，升3.59%；明源雲（0909）創上市新低，見7.02元，現報8.14元，升6.41%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見125元，現報139.9元，升4.48%；海爾智家（6690）創上市新低，見22.3元，現報23.2元，升1.53%；京東健康（6618）創上市新低，見31.4元，現報37.15元，升2.48%；百度（9888）創上市新低，見102.2元，現報108.9元，升0.74%；快手（1024）創上市新低，見54.65元，現報62.15元，升3.24%。

跌幅收窄股包括

阿里巴巴（9988）創上市新低，見73.05元，現報76.65元，跌5.25%；騰訊（0700）見52周低305.2元，現報320元，跌3.56%；中芯（0981）見52周低16.02元，現報16.68元，跌2.23%；京東（9618）創上市新低，見162.8元，現報174.5元，跌3.06%；平安好醫生（1833）創上市新低，見16.52元，現報17.52元，跌4.05%；瑞聲（2018）見52周低15.98元，現報17.08元，跌0.81%；金山軟件（3888）見52周低19.74元，現報21元，跌2.55%；ASM PACIFIC（0522）現報76.6元，跌1.61%；閱文（0772）見52周低26.8元，現報29.65元，跌4.82%；網易（9999）創上市新低，見109元，現報115.4元，跌2.62%；小鵬（9868）創上市新低，見73.1元，現報79.45元，跌3.11%；理想（2015）創上市新低，見67.3元，現報75.1元，跌10.7%；商湯（0020）現報6.24元，跌0.79%；攜程（9961）創上市新低，見128.6元，現報136.9元，跌4%；華虹半導體（1347）見52周低26元，現報28.1元，跌1.4%；萬國數據（9698）創上市新低，見19.8元，現報21.05元，跌12.11%。

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