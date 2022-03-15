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碧桂園提前還債付息 倒升1%曾挫6.4%

碧桂園（2007）在上交所公告稱，公司於3月14日以自有資金提前完成「19碧地01」回售資金及當期利息支付，共計約6.2億元。公告稱，公司目前經營狀況良好，可動用現金充足，提前償還或按時全額償還公司債券本息是公司的經營底線。該期債券發行總額5.9億元，回售資金兌付日為2022年4月6日。

碧桂園曾跌最多6.41%，低見3.94元，是2017年1月6日3.919元後最低。現報4.26元，升1.19%。

 

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