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國統局：成本上升、疫情反覆 經濟恢復基礎尚不牢固

中國國家統計局發言人付凌暉稱，受企業成本上升壓力和新冠疫情變化等因素的影響，中國經濟持續恢復的基礎尚不牢固，後期走勢仍待觀察。

付凌暉稱，今年5.5%的經濟增速目標不低，但有條件和基礎實現目標。一季度保持較好的經濟運行還是有基礎、有條件。

付認為，1-2月主要生產需求指標明顯回升，但國際形勢複雜嚴峻，國際地緣政治衝突導致國際金融市場的不確定性加大，而俄烏局勢對中國經濟的直接因該影響是有限的，同時國內輸入性通脹壓力可能增大。

疫情方面，付認為，疫情防控措施對經濟影響會逐步得到控制，疫情明顯制約接觸性聚集性服務業，要落實好對困難行業支持。受疫情影響消費市場恢復基礎仍然不牢，要落實好擴內需政策。

內房方面，付認為，去年出現的下行態勢今年得到減緩，出現積極變化。相信中國房地產市場平穩發展還是有基礎、有條件。

出口方面，付表示，中國外貿韌性強、潛力大，仍將有望保持穩定發展。內地出口強勁有利於全球產業鏈穩定和世界經濟復蘇。國內經濟恢復有利於帶動進口增加，進口規模將持續擴大。

 

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