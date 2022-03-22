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力高健康生活今起招股 入場價2575.7元

由力高集團（1622） 分拆的力高健康生活（2370）今起招股，至周五（25日）中午12時正截飛。全球發售5000萬股，當中香港發售500萬股，集資最多2.56億元，招股價每股介乎4.1元至5.1元，每手500股，一手入場價2575.7元；預計下周四（31日）掛牌。農銀國際為獨家保薦人。

今次集資所得，約55%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會，以進一步擴大公司業務的規模和地理覆蓋範圍及擴展服務組合；約15%將用於升級公司的資訊科技基礎設施及提升智慧社區管理。

力高健康生活是江西省的物業管理服務供應商，服務網絡涵蓋長江三角洲地區、大灣區、環渤海地區及華中地區等核心區域。公司所管理的項目組合包括住宅物業及非住宅物業，主要涵蓋商用物業（如寫字樓及商業街）及公共設施。

截至2021年9月底，公司的在管項目總計達91個，在管總建築面積達1510萬平方米，並且公司已訂約管理位於中國11個省、市及自治區的28座城市的133個項目，合約總建築面積為2350萬平方米。

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