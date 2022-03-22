Kristina Hooper表示，可以看到核心通脹即將見頂，原因包括2022年聯邦政府支出減少、M2貨幣供應減少，以及通脹可以自我調整。因為高物價會降低需求，有助於緩解價格壓力，惟這不意味着通脹率會很快降至2%，但它可能很快就會朝着正確的方向發展。雖然聯儲局實現經濟軟着陸正變得愈來愈困難，但仍然相信能做到。

中國市場方面，Kristina Hooper預計，即將未來的監管會更加透明，令市場感到意外的機會將減少，相信政策將會支持增長，助力中國經濟實現5.5%的增長目標。Kristina Hooper又指，仍然看好中國股市，預計財政和貨幣政策的支持對經濟會是有效推動力。

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中國市場方面，Kristina Hooper預計，即將未來的監管會更加透明，令市場感到意外的機會將減少，相信政策將會支持增長，助力中國經濟實現5.5%的增長目標。Kristina Hooper又指，仍然看好中國股市，預計財政和貨幣政策的支持對經濟會是有效推動力。