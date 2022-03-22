隨著美聯儲變得更加鷹派，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper相信，近幾個月美國兩年期和十年期國債的收益率大幅收窄。如果這個收益率變為負數，則可能表明經濟衰退即將來臨；美聯儲是否會像一些聯邦公開市場委員會成員所呼籲的那樣繼續加息存在變數。
Kristina Hooper表示，可以看到核心通脹即將見頂，原因包括2022年聯邦政府支出減少、M2貨幣供應減少，以及通脹可以自我調整。因為高物價會降低需求，有助於緩解價格壓力，惟這不意味着通脹率會很快降至2%，但它可能很快就會朝着正確的方向發展。雖然聯儲局實現經濟軟着陸正變得愈來愈困難，但仍然相信能做到。
中國市場方面，Kristina Hooper預計，即將未來的監管會更加透明，令市場感到意外的機會將減少，相信政策將會支持增長，助力中國經濟實現5.5%的增長目標。Kristina Hooper又指，仍然看好中國股市，預計財政和貨幣政策的支持對經濟會是有效推動力。
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中國市場方面，Kristina Hooper預計，即將未來的監管會更加透明，令市場感到意外的機會將減少，相信政策將會支持增長，助力中國經濟實現5.5%的增長目標。Kristina Hooper又指，仍然看好中國股市，預計財政和貨幣政策的支持對經濟會是有效推動力。