《Hungry Sausages》NFT系列包括5000個香腸星人形象，每個形象均由不同表情、服飾、背景等元素組成。系列共分為五個不同程度的稀有等級，現已接受白名單登記，於4月1日展開白名單預售，並於4月4日在Hungry Sausages Web 3.0 及 OpenSea公開發售，以以太坊 （Ethereum）標準買賣及交易 （ERC-721）。

另外，較早前宣佈即將開設的NFT實體俱樂部「Not For Teeth」，選址灣仔商廈W Square頂樓，上下兩層佔地共8,000多平方英呎，分為公眾開放及會員樓層，預計將於今年7月正式開幕。而《Hungry Sausages》NFT持有者將獲得優先申請「Not For Teeth」俱樂部的會員資格，同時有多項會員獨有的福利及服務。

其他報道

匯豐恒生推手機入票服務 個人客戶每日上限2萬元

恒指收市升667點 伙科指升穿20天線 三大指數齊見兩周收市新高

華新水泥「B股轉H股」介紹上市 本月28日掛牌

美國商會：期望政府持續就防疫政策溝通 重建外籍和本地人才信心

恒隆陳啟宗憂嚴格檢疫致港內外不通 稱香港正衰落中

俄羅斯稱已全額支付6600萬美元歐洲債券票息

海螺創業分拆海螺環保介紹上市 本月30日掛牌

法拉帝今起招股 入場費2575元