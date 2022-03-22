本地創意工作室「香腸星人研究所」今天公布，聯乘「鋒味同萌」合作推出《Hungry Sausages 》NFT系列特別版。項目同時與滙能集團（1539）合作，利用已認證的碳權作碳抵消，讓大眾能夠對NFT耗電產生的碳排放加深認識。
《Hungry Sausages》NFT系列包括5000個香腸星人形象，每個形象均由不同表情、服飾、背景等元素組成。系列共分為五個不同程度的稀有等級，現已接受白名單登記，於4月1日展開白名單預售，並於4月4日在Hungry Sausages Web 3.0 及 OpenSea公開發售，以以太坊 （Ethereum）標準買賣及交易 （ERC-721）。
另外，較早前宣佈即將開設的NFT實體俱樂部「Not For Teeth」，選址灣仔商廈W Square頂樓，上下兩層佔地共8,000多平方英呎，分為公眾開放及會員樓層，預計將於今年7月正式開幕。而《Hungry Sausages》NFT持有者將獲得優先申請「Not For Teeth」俱樂部的會員資格，同時有多項會員獨有的福利及服務。
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