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中廣核新能源去年全年純利14.4億元 按年升14%

中廣核新能源（1811）公布去年全年業績，受惠於現有風電及太陽能項目的發電量增加，加上源自新增風電及太陽能項目的貢獻，純利錄得1.84億美元（14.4億港元），按年上升14%，收入為16.9億美元（132億港元），按年增逾47%。集團去年基本每股盈利為4.31美仙，2020年為3.78美仙，末期股息為0.86美仙（6.72港仙）。

分部收入方面，中國電廠、韓國電廠和管理公司分別錄得8.12億美元、8.4億美元和4241.1萬美元，按年分別增54%、41%和58%，其中韓國分部上升主要是由於韓國天燃氣價格上漲，導致栗村一期及二期電力項目的加權平均電價上漲所致。

集團表示，會積極探索傳統平競價項目、大基地項目，創新常規項目發展模式方面，未來將改善資源配置，推動集團內部大市場協同，推動與核技術、節能環保等產業形成聯動，進一步統籌、指導和協助區域公司全力爭取項目。延伸業務發展方面，加快綜合智慧能源和獨立儲能項目、風光配儲能項目等發展。

 

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