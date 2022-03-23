JPEX在今晨發出公告，指目前平台有關於與VISA合作事宜的查詢，平台指在公布有關消息時，已清楚列出推出時間，預計在2022年第四季推出限定澳大利亞及日本地域專屬借記咭。

JPEX表示，贊助球隊及開啟信用卡系統如期地在2022第一季度完成，與Simplex信用卡付費系統推出後使用率不斷上升，其餘項目將會按時面世。

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