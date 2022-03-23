虛擬貨幣平台JPEX早前發表聲明，指會與VISA發行借記卡。VISA發表聲明，指已收到多個關於JPEX Visa卡有效性的查詢。VISA表示JPEX目前不是Visa的合作夥伴，該行亦沒有任何相關計劃。
JPEX在今晨發出公告，指目前平台有關於與VISA合作事宜的查詢，平台指在公布有關消息時，已清楚列出推出時間，預計在2022年第四季推出限定澳大利亞及日本地域專屬借記咭。
JPEX表示，贊助球隊及開啟信用卡系統如期地在2022第一季度完成，與Simplex信用卡付費系統推出後使用率不斷上升，其餘項目將會按時面世。
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