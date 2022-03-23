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易鑫去年扭虧 經調整淨利潤2.73億人幣 不派息

易鑫（2858）公布去年全年業績，淨利潤2895.3萬元人民幣（下同），主要是由於毛利增加及信用減值虧損減少，去年同期虧損11.56億元，每股利潤0.005元。根據非國際財務報告準則，集團年內經調整淨利潤錄2.73億元，去年同期蝕8億元，不派息。

期內，集團收入按年增加5%至34.94億元，主要由於貸款促成服務收入有所增加，部分被融資租賃服務收入減少所抵銷。核心業務新增收入增加75%至23.47億元。

交易平台業務方面，收入按年增加72%至幣23.02億元，主要是由於貸款促成服務收入增加。貸款促成服務產生的收入增加65%至19.52億元，主要由於受中國經濟及汽車行業復甦影響，導致交易量增加。自營融資業務產生的收入減少40%至11.92億元，主要是由於融資租賃服 務產生的收入減少所致。融資租賃服務產生的收入減少41%至11.56億元，是由於過往期間的現有融資租賃交易產生的收入有所減少。

 

 

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