此前，集團發盈警，指去年虧損較2020年再度擴大，主要由於集團2020年3月中起被逼取消並暫停於不同國家及地區的旅行團及自由行產品銷售，令集團大部分旅遊相關業務及於日本的酒店業務停止營運，對去年業績造成嚴重影響。

東瀛遊今日收報0.46元，跌1.075%。

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