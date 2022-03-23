東瀛遊（6882）公布，預期虧損淨額較先前盈利警告所公布的金額有所增加，由1.28億元擴大至1.56億元，2020年虧損1.09億元，主要由於集團決定撇銷其向一家航空公司預訂飛機座位約2800萬元的預付款（扣除稅項影響）。
此前，集團發盈警，指去年虧損較2020年再度擴大，主要由於集團2020年3月中起被逼取消並暫停於不同國家及地區的旅行團及自由行產品銷售，令集團大部分旅遊相關業務及於日本的酒店業務停止營運，對去年業績造成嚴重影響。
東瀛遊今日收報0.46元，跌1.075%。
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