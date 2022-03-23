去年集團境內壽險新業務價值91.04億元，按年增長3.6%，人民幣口徑增長0.7%。期內，總保費及保單費收入增長12.42%至2625.49億元。境內保險業務方面，太平人壽原保費收入增長3%，新單期繳保費收入增長13.5%；境外保險業務方面，太平香港保費收入增長6.8%，太平人壽（香港）保費收入增長 85.5%，太平再保險保費收入增長12.1%。

截至去年底止，集團總資產1.38萬億元，較去年同期增長17.9%。集團內投資資產規模 1.181萬億元，增長 20.5%。集團外投資資產規模1.04萬億元，增長 26.1%。全年實現投資收益 582.27億元，增長 24.2%，總投資收益率為5.39%。

中國太平全日收報9.8元，升0.82%。

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