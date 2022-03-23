美麗中國的股份自2020年9月1日起已暫停買賣。該公司未能於今年2月28日或之前履行聯交所訂下的復牌指引而復牌。於今年3月11日，上市委員會決定根據《上市規則》第6.01A條取消該公司股份在聯交所的上市地位。

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