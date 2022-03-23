moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

九毛九去年多賺1.7倍 息6仙按年增50%

九毛九（9922）公布，截至去年12月底止全年業績，純利3.4億元（人民幣．下同），按年增長1.74倍，每股盈利0.23元，派末期股息6港仙，較2020年派末期息2港仙及特別息2港仙，按年增加50%。

期內，收入增長53.96%至41.8億元。集團旗下「九毛九」餐廳的收入增加6.3%至7.61億元，收入佔總收入的比例下降8.1個百分點至18.2%，主要由於去年九毛九餐廳關閉及太二餐廳數目增加的合併影響所致。「太二」餐廳的收入增加67.8%至32.92億元，太二的收入佔總收入的比例上升6.5個百分點至78.8%。其他品牌的收入增2.34倍至1.27億元，主要由於從疫情中恢復營業，以及來自從重慶火鍋廠的收入增加。

去年餐廳經營收入增加59.2%至35.24億元，餐廳經營收入佔總收入的比例增加2.8個百分點至84.3%。外賣業務收入增加31.2%至6.22億元，主要由於同時提供外賣服務的餐廳數量增加所致。外賣業務收入佔總收入的比例下降2.6個百分點至14.9%，主要由於餐廳從疫情中恢復營業。

去年所用原材料及耗材增加47.0%至15.37億元，所用原材料及耗材佔收入的比例下降1.7個百分點至36.8%。截至去年底止，集團總餐廳數量為470間，較去年同期增加89間。

九毛九全日收報15.16港元，2.57%。

其他報道

TVB許濤：最壞情況有望過去 電商GMV料年內破10億

RC365今倫交所掛牌 集資逾2000萬元

RC365今倫交所掛牌 集資逾2000萬元

海底撈去年轉虧41.6億人幣

百融雲創去年虧損擴大至36億人幣

騰訊劉熾平：料設金控公司影響中性 年內人員增長大幅下降

1個月拆息升至1年多新高 中原按揭：對樓市影響不大

瑞聲：對今年各產能出貨量持審慎樂觀   

眾安：目標2至3年眾安銀行達盈虧平衡

金山軟件去年少賺96% 息12仙 第四季轉虧3.35億

吉利：智能電動車「極氪」進佔全球前三目標堅定不移 將加大智能化研發投入

合富輝煌發盈警 料去年虧損逾5億

中能國際下周一取消上市地位

東航：全面開展安全隱患排查 強調航空運力充足 已尋回一失事客機黑盒

美麗中國遭取消上市地位

中國太平去年多賺14.7% 息增15%至46仙 

東瀛遊料去年度虧損擴大至1.56億元

眾安純利按年升1.1倍 不派息

易鑫去年扭虧 經調整淨利潤2.73億人幣 不派息

VISA：沒有計劃與JPEX合作