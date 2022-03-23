期內，收入增長53.96%至41.8億元。集團旗下「九毛九」餐廳的收入增加6.3%至7.61億元，收入佔總收入的比例下降8.1個百分點至18.2%，主要由於去年九毛九餐廳關閉及太二餐廳數目增加的合併影響所致。「太二」餐廳的收入增加67.8%至32.92億元，太二的收入佔總收入的比例上升6.5個百分點至78.8%。其他品牌的收入增2.34倍至1.27億元，主要由於從疫情中恢復營業，以及來自從重慶火鍋廠的收入增加。

去年餐廳經營收入增加59.2%至35.24億元，餐廳經營收入佔總收入的比例增加2.8個百分點至84.3%。外賣業務收入增加31.2%至6.22億元，主要由於同時提供外賣服務的餐廳數量增加所致。外賣業務收入佔總收入的比例下降2.6個百分點至14.9%，主要由於餐廳從疫情中恢復營業。

去年所用原材料及耗材增加47.0%至15.37億元，所用原材料及耗材佔收入的比例下降1.7個百分點至36.8%。截至去年底止，集團總餐廳數量為470間，較去年同期增加89間。

九毛九全日收報15.16港元，2.57%。

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