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恒指先跌後升 以半日最高位升41點收 北水續第5日流入

油價升、美債息跌，亞股普遍向下，但跌幅收窄，而恒指今早低開151點，曾跌最多253點，但半日以最高位升41點收，高低波幅296點。

恒指半日升41點或0.19%，報22195點，成交金額781億元；國指升26點或0.34%，報7661點。恒生科技指數收報4739點，跌0.21%。

阿里巴巴（9988）、建行（0939）、友邦（1299）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）拖累大市。

藍籌35隻升，30隻下跌，1隻無升跌。海底撈（6862）升8.61%，收報14.38元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌6.32%，收報131.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報249.8元，升9.08%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報25.15元，跌6.33%。

恒指續高於20天線(21363.11點)，及低於50天線(23121.79點)。科指續高於20天線(4559.78點)，及低於50天線(5163.62點)。

北水南下合計淨流入3.59億元，較上日減少92.12%，連續第5日流入，累計流入98.97億元，對上一次連續5日淨流入是2022年3月1日。南水北上合計淨流出16.66億元人民幣，較上日增加760.68%，連續第4日流出，累計流出112億元。

小米（1810）向4931位員工授出1.749億股獎勵股份。收報14.8元，升0.14%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國人壽（2628）收報12.26元，跌0.49%。中信銀行（0998）收報3.69元，無升跌。潤啤（0291）收報50.3元，跌2.33%。雲音樂（9899）收報78.9元，升7.35%。香格里拉（0069）收報6.21元，跌1.9%。中海物業（2669）收報8.51元，升5.45%。

微博（9898）遭美證交列入除牌風險臨時名單。收報211.4元，升0.48%。

九毛九（9922）去年多賺1.7倍，息6仙按年增50%。收報16.14元，升6.46%。

電視廣播（0511）（TVB）：全年虧損6.47億不派息，香港電視廣播業務LBITDA達5.47億。TVB主席許濤：最壞情況有望過去，電商GMV料年內破10億。收報4.55元，跌1.52%。

海底撈（6862）去年轉虧41.6億人幣。收報14.38元，升8.61%。

百融雲（6608）創去年虧損擴大至36億人幣。收報10.38元，無升跌。

騰訊（0700）去年多賺41%至2248億人幣末期息1.6港元，上季利潤跌25%。劉熾平：料設金控公司影響中性，年內人員增長大幅下降。收報377.2元，跌3.03%。

瑞聲（2018）：對今年各產能出貨量持審慎樂觀。收報17.88元，跌3.14%。

眾安（6060）純利按年升1.1倍，不派息。眾安：目標2至3年眾安銀行達盈虧平衡。收報28元，升3.51%。

金山軟件（3888）去年少賺96%，息12仙，第四季轉虧3.35億。收報25.15元，跌6.33%。

吉利（0175）：智能電動車「極氪」進佔全球前三目標堅定不移，將加大智能化研發投入。收報12.12元，升1.34%。

合富輝煌（0733）發盈警，料去年虧損逾5億。收報1.3元，跌5.8%。

東航（0670）：全面開展安全隱患排查，強調航空運力充足，已尋回一失事客機黑盒。收報2.69元，跌1.47%。

中國太平（0966）去年多賺14.7%，息增15%至46仙。收報9.79元，跌0.1%。

東瀛遊（6882）料去年度虧損擴大至1.56億元。收報0.48元，升4.35%。

易鑫（2858）去年扭虧，經調整淨利潤2.73億人幣，不派息12:06 24/3/2022。收報1.05元，升8.25%。

中移動（0941）全年多賺7.7%，末期息2.43元，EBITDA、ARPU勝預期。收報56.5元，升3.96%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.48元，收報3.38元，升0.9%；禪遊科技（2660）創52周高，見1.67元，收報1.66元，升8.5%；中國黃金國際（2099）創52周高，見29.95元，收報29.45元，升6.9%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見7.6元，收報7.49元，升6.39%。

破底股方面

破底股包括，勵駿（1680）創上市新低，見0.38元，收報0.39元，跌11.36%；AQUILA ACQ-Z（7836）創上市新低，見9.58元，收報9.58元，跌1.24%；煤氣（0003）見52周低9.43元，收報9.53元，跌0.63%；太陽國際（8029）見52周低0.315元，收報0.33元，跌1.49%；佳源國際（2768）見52周低1.71元，收報1.72元，跌3.91%；宏光（6908）見52周低4.74元，收報4.85元，跌4.34%；敏實集團（0425）見52周低17元，收報18.96元，升4.29%；海螺創業（0586）見52周低21.4元，收報21.95元，跌3.52%。

異動股

上升異動股，包括，普匯中金（0997）收報0.096元，升52.38%；其利工業（1731）收報1.3元，升18.18%；天立教育（1773）收報0.95元，升17.28%；華寶國際（0336）收報4.98元，升14.75%；VESYNC（2148）收報5.7元，升14.23%；復銳醫療（1696）收報9.92元，升12.98%；JS環球生活（1691）收報9.05元，升12.7%；南方錳業（1091）收報1.09元，升12.37%；創新奇智（2121）收報15.16元，升12.13%；維信金科（2003）收報3.81元，升12.06%；中建富通（0138）收報0.199元，升11.8%。

下跌異動股，包括，同方泰德（1206）收報0.59元，跌20.27%；敏捷控股（0186）收報0.4元，跌20%；勵駿（1680）創上市新低，見0.38元，收報0.39元，跌11.36%；寶光實業（0084）收報0.056元，跌9.68%；中泛控股（0715）收報0.049元，跌9.26%；英皇證券集團（0717）收報0.062元，跌8.82%；英皇文化產業（0491）收報0.043元，跌8.51%；中廣核新能源（1811）收報3.33元，跌7.5%；時富金融（0510）收報0.246元，跌7.17%；微泰醫療（2235）收報10.68元，跌6.97%；金山軟件（3888）收報25.15元，跌6.33%。

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