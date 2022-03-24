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金山軟件：若沒有新遊戲版號獲批  料全年遊戲收入增兩成

金山軟件（3888）去年第四季由盈轉虧，金山軟件執行董事、首席財務官吳育强於業績記者會上解釋指，主要因去年沒有非持續經營業務的收入所致，2020年因分拆金山雲在美國上市，由附屬公司轉為聯營公司，因而令期內金山軟件在非持續經營業務錄得溢利逾84億元人民幣，若以持續經營業務除稅前溢利計，按年跌44.8%至11.4億元人民幣。

金山軟件第四季由盈轉虧蝕3.35億元人民幣，2020年同期盈利2.21億元，主要由於確認視為出售金山雲的虧損，原因是行使僱員期權具攤薄影響。

問及今年盈利及收入預期，吳育强表示，以往金山軟件以遊戲收入佔比為主，若今年沒有新遊戲版號批出的情況下，料全年遊戲收入將會增加20%，主要因去年第四季新推出的遊戲，如《劍網1：歸來》、《劍俠世界3》等，為今年會持續帶來收入。如果，新遊戲版號審核批發在年內恢復，相信今年遊戲收入可增長30%至40%。

此外，辦公軟件及服務業務方面，他預料，辦公軟件會持續增長，受個人及企業的訂閱業務持續快速增長。展望長遠而言，未來3年至5年辦公軟件及服務業務將以穩定高速增長，仍是公司核心收入來源；遊戲業務則預期波動性較強，因為受遊戲版號審核進度而定。

 

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