葉氏化工主席葉志成表示，期內，面對中美矛盾升溫以及全球新冠疫情的困擾，加上全球供應鏈失衡，導致化工業界原材料大幅急漲；國內房地產市場出現債務危機，對集團的經營環境構成重大威脅。展望 中央政府將繼續通過不斷擴大和優化內需市場，以確保全年經濟平穩。集團各項核心業務，將有幸受惠於既定的國策，有信心在多變的時局中，捕捉更多更快的發展機遇。

期內，溶劑業務銷量按年增長2%，出口增至近40萬噸，導致銷售額按年大增78%至140億元。

塗料業務年內銷售金額達到20.4億元，按年增長41%，但因為主要原材料價格大幅上升，而未能轉嫁予下游客戶，毛利率按年下滑8.1個百分點至21.3%。

油墨業務銷售上升至接近15億元，按年增長20%，然而，產品價格調整與原材料成本加幅未能同步，導致經營溢利下跌22%至4,700萬元。

潤滑油業務比去年同期銷售額大幅增長51%至3.3億元。雖然年內油價及添加劑等原材料價格持續上漲，但管理團隊透過激增銷售、為原材料備貨及提高生產效率，有效令毛利率達到24.4%，經營溢利錄得2,000萬元，比去年同期大幅上升160%。

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