中國建築（3311）公布，截至去年12月底止全年業績，純利68.01億元，按年增長13.06%，低於市場預計的69.1億元。每股基本盈利1.35元，派末期息20.5仙，連同中期股息20仙，年內共派40.5仙，按年增加12.5%。
期內，營業額增長23.78%至773.1億元，高於市場預期的741.1億元。香港分部營業額238.44億元，上升6.4%；分部業績8.5億元，下跌約14.2%，下跌的主要原因，是額外投資智能工地及防疫期間產生的投入成本增加。澳門分部的營業額及分部業績分別增加86.6%及63.3%，至84.05億元及8.32億元。內地的營業額及分部業績分別增長25.3%及35.1%，至405.29億元及87.84億元。集團去年毛利率擴大0.6個百分點至15.5%。
截至去年12月底，集團累計新簽合約額約1400.5億元，在手總合約額約4766.6億元，其中未完合約額約2813.6億元。內地新簽合約額811.5億元，按年增長23.7%，增速相比上一年提升5.4個百分點。香港全年新簽合約額再創新高，達360.5億元，增長33%。澳門新簽合約額146.4億元，增長10.2%。
中國建築全日收報10.1元，跌1.94%。
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