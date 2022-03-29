港股半日向上，恒指收漲98點或0.45%，報21784點；恒生科技指數漲34點或0.78%，報4529點；國企指數收漲48點或0.66%，報7445點。南下資金半日淨流入17.82億元，大市成交額676億元。
大型科技股走高，ATM表現強勢。騰訊（0700）升2.18%，半日收報374.4元；阿里巴巴（9988）升1.6%，報112.9元；美團（3690）升5.64%，收報159.1元；小米（1810）獨憔悴，收報13.42元，插7.32%。
百度（9888）升1.75%，收報145元；網易（9999）跌2.42%，報145元；快手（1024）績前走低，報74.85元，跌0.27%。
受股票回購消息提振，京東健康（6618）漲15.61%，收報48.5元；平安好醫生（1833）漲4.7%，報20.95元。
汽車股齊向上，吉利（0175）升3.1%，報11.96元；蔚來（9866）升4.75%，報163.2元；理想（2015）升1.26%，收報104.5元。
內房偏軟，融創中國（1918）未能如期刊業績，4月1日起停牌，股價半日跌19.43%，收報3.98元。世茂（0813）跌6.94%，報4.02元；富力（2777）跌7.85%，收報2.7元。
思摩爾（6969）正在與美國藥企合作研發新冠肺炎吸入式療法，研究表明，該吸入式療法能將新冠病毒傳染性病毒生成量降低90%，半日收報21元，升3.96%。
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