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碧桂園服務去年多賺50% 息29.95分人幣

碧桂園服務（6098）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔利潤按年增加50.2%至40.33億元人民幣（下同），每股盈利128.42分，核心淨利潤增加約58.7%至46.07億元，末期股息為每股人民幣29.95分，按年增長36.9%。

年內，集團收入按年增加84.9%至288.43億元，毛利增加67.3%至88.64億元，毛利率則由2020年同期約34.0%下降3.3個百分點至約30.7%。主要由於毛利率低的城市服務比重上升，疫情社保減免政策取消的影響造成毛利率下降。

期內，集團除「三供一業」業務外的物業服務收費管理面積按年增加約3.88億平方米至約7.66億平方米，除「三供一業」業務外的物業服務合同管理面積增加至約14.3億平方米。另外，截至2021年12月31日，「三供一業」業務的物業服務收費管理面積及合同管理面積均約8520萬平方米。

 

 

 

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