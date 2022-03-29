合景泰富（1813）旗下物管股合景悠活（3913）今日公布去年業績，全年多賺逾倍。合景悠活行政總裁兼執行董事孔健楠於業績會上指，目前政策基本面對行業發展均為鼓勵及支持，相信未來物業管理在社會上扮演重要角色，行業發展空間巨大。

他續指，物業管理已成為綜合發展行業，上至國家經濟、下至居民居住環境均受到一定影響，故相信物業管理有非常強的商業價值。

對於人工成本上漲，孔健楠認為，大眾對物業管理的認知仍處於勞動性帶動的行業，但現有行業日漸趨向以知識型、經濟型發展，並對人工成本上升有一定對策。集團應利用好人力資源，包括透過自動化、人工智能等科技方式為員工賦能，提供員工工作效能，但強調相關科技模式不能取替員工實際工作。

提及新冠疫情影響，孔健楠坦言，疫情為經濟、行業以至集團業務均帶來挑戰，但同時提醒集團需扎實內在經營，除了對客戶做好防控工作，亦為疫情常態化工作準備，包括在經營中考慮到疫情潛在影響、在成本中計及應付疫情資金預算等。

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