四環醫藥（0460）公布，去年純利為4.17億元(人民幣，下同)，按年下降12%；每股盈利為4.42分，按年跌11.6%；宣派末期息每股1.3分，按年持平，特別現金股息9.5分，按年減10.4%，共派10.8分。
期內，收入為32.91億元，按年增長33.6%；毛利為24.49億元，按年增長27.9%；研究及開發開支為8.68億元，按年增19%；經營溢利為7.64億元，按年跌2.9%。
按業務劃分，醫美業務收益為3.99億元，按年增長13.83倍%；創新藥業務收益為2.94億元，按年增長23%；仿製藥業務收益為25.98億元，按年增加18.2%。
集團表示，去年公司從傳統仿製藥公司轉型至創新藥及醫美公司，推進醫美及生物製藥雙輪驅動戰略。
四環醫藥現報1.5元，跌0.66%或0.01元。
其他報道
歐冠昇提出港交所三大關鍵戰略 料中國更多家庭財富轉向資本市場
虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。
新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar
立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm
日期：2022年4月7日 (星期四)
時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)