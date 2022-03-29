期內，收入為32.91億元，按年增長33.6%；毛利為24.49億元，按年增長27.9%；研究及開發開支為8.68億元，按年增19%；經營溢利為7.64億元，按年跌2.9%。

按業務劃分，醫美業務收益為3.99億元，按年增長13.83倍%；創新藥業務收益為2.94億元，按年增長23%；仿製藥業務收益為25.98億元，按年增加18.2%。

集團表示，去年公司從傳統仿製藥公司轉型至創新藥及醫美公司，推進醫美及生物製藥雙輪驅動戰略。

四環醫藥現報1.5元，跌0.66%或0.01元。

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