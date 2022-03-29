盈富基金指，美國道富銀行作為盈富基金信託人特此通知盈富基金單位持有人，盈富基金監督委員會早前聘請了一家專業的獨立顧問公司協助進行經理人檢討，檢討完成後，恒生投資獲選為盈富基金新經理人。恒生投資爲恒生銀行之全資附屬公司。基金信託人有參與檢討過程，亦支持監督委員會的決定。

恒生投資成爲新經理人後，管理費將從現時每年0.025%至0.05%的分級管理費下調至每年0.015%至0.045%。與現時管理費收費表相比，盈富基金於首三年的實質管理費將下調至每年0.022%（減幅約為31%）。從第四年開始，新經理人會進一步下調實質管理費至每年0.019%（減幅約為40%）。

美國前總統特朗普在2020年11月簽署行政命令，禁止美國人士投資若干中國公司，追蹤恒生指數的盈富有需要禁止美國人士購買。惟之後盈富基金的經理人道富環球突然轉軚，恢復對屬於恒生指數成分股公司的受制裁實體進行投資，意味基金可以重新買入被美國政府列入投資禁令的中移動（0941）、聯通（0762）及中海油（0883）。道富當時解釋，盈富基金及道富環球，均可被視為非美國人士，但重申盈富基金不再適合美國人士投資。

去年7月，盈富基金正式發公告並正式更新章程，列明美國人士不可購買基金單位。新的章程明確指出，基金單位將不得在美國或向位於美國境外之美國人士要約或發售，不得轉讓或轉售至任何「美國人士」，即任何美國公民、合法永久居民、根據美國或美國境內任何司法管轄區法律組建的實體或美國境內的任何人士。

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