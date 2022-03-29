期內，該行貸款及其他賬項減值準備淨撥備為19.66億元，按年減少5.23億元或21%。2021年受惠全球主要經濟體逐漸復甦帶動，預期信用損失模型參數有所改善。總減值準備為98.77億元，按年增加7.67%，總減值準備對客戶貸款比率為0.62%，按年增加0.01個百分點。

按業務分類，個人銀行、企業銀行、財資業務及保險業務的除稅前盈利分別達到63.31億元、129.24億元、102.38億元及10.23億元，前兩項業務分別按年下跌42.53%及0.9%。後兩者分別按年增長9.4%及19.8%。個人銀行業務稅前盈利跌幅較大，主要與淨利息收入受壓有關。

董事長劉連舸表示，面對新一波新冠疫情，該行通過投入500億元信貸資源、提供費用減免及回贈優惠等措施，支持中小企發展，進一步延長物業按揭貸款「延期還本」措施申請期、提供多種在線金融服務等，協助個人客戶紓緩資金壓力。副董事長兼總裁孫煜則稱，東南亞機構提取減值準備前之淨經營收入，在2021年度按年增長8.3%。截至年底，存、貸款較上年末分別增長16.4%及2.1%，存款達666.69億、貸款達552.02億元，不良貸款比率為2.39%，較2020年尾上升0.49個百分點。

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