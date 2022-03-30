首兩個月，中國規模以上互聯網企業共實現利潤總額135億元，按年下降7.4%，而2021年全年增長13.3%。營業成本按年增長8.2%，增速較去年全年回落7.9個百分點；規模以上互聯網企業共投入研發經費113億元，按年下降2.8%，而2021年全年增長5%。

截至2月底，移動應用規模排在首4個種類的應用程式數量佔比達62.5%，其中遊戲類應用程式數量繼續領先，達69.1萬款，佔全部應用程式比重29.5%。此外，第三方應用商店在架應用分發總量達到2.02萬億次，其中，遊戲類移動應用的下載量排第一位，下載量達3089億次。

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