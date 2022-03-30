集團指，期內錄得虧損，與其攤佔融資成本2.84億元、應佔越南會安南岸渡假村項目合營公司虧損4.38億元，向一合營公司權益貸款及應收合營和聯營公司貸款減值近3.37億元等有關。手持現金尚有15.71億元，按年減少40.34%。期內來自凱升（0102）俄羅斯水晶虎渡假村娛樂場的酒店及娛樂場的收入佔2.66億元，其餘7491.8萬元收入則來自商場管理及營運、旅遊等業務。

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