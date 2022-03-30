太陽城集團（1383）2021年度最新業績由盈轉虧，全年虧損達2.58億元，不派息。集團指，最近澳門不再依賴貴賓廳業務，市場日漸萎縮，隨著集團轉型為泛亞洲綜合渡假村營運商，將在該等渡假村內，注重所有傳統博彩業務，包括貴賓、高端中場、中場、角子機及非博彩業務。該集團股價最新報0.071元，跌5.33%。
集團指，期內錄得虧損，與其攤佔融資成本2.84億元、應佔越南會安南岸渡假村項目合營公司虧損4.38億元，向一合營公司權益貸款及應收合營和聯營公司貸款減值近3.37億元等有關。手持現金尚有15.71億元，按年減少40.34%。期內來自凱升（0102）俄羅斯水晶虎渡假村娛樂場的酒店及娛樂場的收入佔2.66億元，其餘7491.8萬元收入則來自商場管理及營運、旅遊等業務。
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