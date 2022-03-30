《指引》強調，各金融機構要積極擔負起金融服務的社會責任，切實加強對抗疫醫療物資、居民生活物資生產供應企業和相關物流運輸企業資金需求的保障力度。要對受疫情持續影響面臨較大困難的行業領域，加大金融支持，綜合運用無縫續貸、隨借隨還貸款、信用貸款、供應鏈金融等多種服務方式，實施線上辦理、免申即享等便利化措施，有效緩解相關市場主體的融資困難。金融機構不得盲目限貸、抽貸、斷貸、壓貸，確保產業鏈供應鏈穩定運行。

此外， 2022年，轄內金融機構要不斷提升小微金融服務的普惠性和精準性，加強對吸納新市民較多區域和行業的金融支持。同時，要正確理解和執行房地產金融審慎管理制度，做好房地產項目併購金融服務，加大對保障性住房的金融支持，助力緩解新市民住房壓力。

另外，人民銀行印發《關於做好2022年金融支持全面推進鄉村振興重點工作的意見》，各銀行業金融機構要圍繞高標準農田建設、春耕備耕、糧食流通收儲加工等全產業鏈，主動對接融資需求，強化糧食安全金融保障。創新設施農業和農機裝備金融服務模式，穩妥發展融資租賃業務，支持農機裝備研發企業發行信用類債券。

《意見》要求，要強化貨幣政策工具支持，進一步優化存款準備金政策框架，繼續加強支農支小再貸款、再貼現管理。

其他報道

太陽城：澳門沒有貴賓廳滿足市場需求 將在亞洲提供貴賓及高端中場業務

中央發文規範網絡直播營利行為 快手績後跌逾半成

滬指以日中最高位收市 創板指挑戰2700點

恒大許家印據報計劃售深圳兩豪宅 市值逾5億人幣

Arm據報擬轉讓中國合資公司的股份以加快美IPO

Viu OTT去年每月活躍用戶登大東南亞市場榜首 第四季付費用戶居次位

特首林鄭：港有人才流失是不爭事實 重申重視香港國際地位

【有片：埋身擊】紐約期油或進入橫行區間 料後市徘徊呢個水平

深圳國際去年核心多賺47% 末期息增2%派0.125元