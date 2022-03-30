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華融重組後 據報將由中信提名的劉正均任新董事長

彭博社引述消息報道，現任中信信託董事長、華融執行董事的劉正均將接替王占峰，出任中國華融董事長。這是華融在完成資本重組後對管理層的首次重要調整。

報道引述消息指，中信集團周三在內部會議上宣布了對劉正均的董事長提名。目前尚不清楚王占峰是否會退休或轉任其他金融機構。

中信集團和中國華融暫未回應彭博社查詢。

劉正均出生於1965年，自2020年12月以來擔任中信信託的董事長，此前在中信集團擔任副總經理，並曾在國家審計署任職。

 

 

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