報道引述消息指，中信集團周三在內部會議上宣布了對劉正均的董事長提名。目前尚不清楚王占峰是否會退休或轉任其他金融機構。

中信集團和中國華融暫未回應彭博社查詢。

劉正均出生於1965年，自2020年12月以來擔任中信信託的董事長，此前在中信集團擔任副總經理，並曾在國家審計署任職。

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