中國通信服務（0552）執行董事及總裁黃曉慶表示，去年毛利率按年比企穩，體現公司向高品質發展、價值創造所取得的成效。他又表示，期內加強分包管理和集中採購以及材料的管理，進一步降本增效，通過數位化手段和平台的應用做好專案的精細化管理。中通服去年毛利率按年微跌0.2個百分點至11.2%；2020年毛利率按年跌0.5個百分點至11.2%。
展望今年，黃曉慶表示，有信心隨著公司在新市場佈局逐步到位基礎上，高價值客戶和業務占比會逐步提高，結構趨於合理，毛利率下降幅度會進一步趨緩。
中通服每股末期股息0.1641元，以及派發特別股息0.0091元，共派0.1732元。執行董事、執行副總裁兼財務總監張煦表示，去年派息有一定的調整，末期股息率由30%提升36%，另外增加2% 作為特別股息，合共派息率為38%。張煦表示，未來派息按照可持續和相對穩定的大原則，同時公司也會綜合考慮未來經營發展、經營業績、現金流及業務發展大專案，一些投資對資金需求多方聽取股東意見，再綜合考慮平衡各種因素後，向董事會提出建議。
中通服今日收報3.89元，全日跌7.4%。
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