展望今年，黃曉慶表示，有信心隨著公司在新市場佈局逐步到位基礎上，高價值客戶和業務占比會逐步提高，結構趨於合理，毛利率下降幅度會進一步趨緩。

中通服每股末期股息0.1641元，以及派發特別股息0.0091元，共派0.1732元。執行董事、執行副總裁兼財務總監張煦表示，去年派息有一定的調整，末期股息率由30%提升36%，另外增加2% 作為特別股息，合共派息率為38%。張煦表示，未來派息按照可持續和相對穩定的大原則，同時公司也會綜合考慮未來經營發展、經營業績、現金流及業務發展大專案，一些投資對資金需求多方聽取股東意見，再綜合考慮平衡各種因素後，向董事會提出建議。

中通服今日收報3.89元，全日跌7.4%。

其他報道

碧桂園莫斌：今年內已無境內債到期

台積電︰上海廠維持運作 不下調開支預算

美聯去年少賺24% 不派息

中海油全年多賺1.8倍 遜預期 不派息 A股發行後將補發末期及特別息

澳門再爆有人訛稱與貴賓廳合作捲款案

美圖經調後利潤多賺4成至8510萬人幣 以太幣公允值升4.3億人幣

嘉里物流去年多賺1.7倍 息50仙

渣打逐步恢復分行服務

工行去年賺一成 四大行盈利增幅均達雙位數