提到早前因人手不足、平台需取消部份訂單，周慧晶表示，隨着集團適時增加餐廳自取點、改變部份門市規劃，加上旗下「極速送」業務配合，運送人手及完成訂單率只需兩個星期已回復正常，其中3月份平均每日完成訂單額按月升15.5%，並創歷史新高。

周慧晶透露，集團今年主要目標為擴大物流基建，包括未來5年將合共投資8.6億元作加建，其中將現時57萬方呎全自動化物流配送中心，增加至90萬方呎；另會於有長租約的倉庫中加建自動化設施。她續指，集團計劃繼續優化派送服務，其中首階段於今年上半年實行，把每日訂單截單時間，由現時早上9時延遲至下午1時；客戶若在下午1時前落單，翌日則可收取貨物。至於第二階段則在明年上半年推行，目標為客戶在午夜前落單，翌日已可收貨。

她續表示，隨着集團倍贈物流基建及配送能力等因素，有信心集團可在未來3至5年內，每年總商品交易額可達120億至150億元。對於新一輪消費券即將發放，她指出，集團今年未有就其推出優惠的計劃。

集團旗下子公司Shoalter Technology去年底與商人沈嘉偉服裝王國I.T合作，推出網購平台EESE。集團行政總裁（國際業務）兼執行董事劉志剛表示，平台目前已有1000個商戶進駐，涵蓋超過1000種商品。他續指，平台在今年1月已為集團貢獻90萬元收入，惟未來相關收益需視乎客戶收入而定，目前仍難以推算。

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