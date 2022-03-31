個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.6%，折合報378.31元；阿里巴巴（9988）升0.15%，折合報114.07元；美團（3690）跌0.7%，折合報158.98元；匯控（0005）升0.05%，折合報53.98元；建行（0939）跌0.4%，折合報5.78元。

道期現升0.142%；標期現升0.28%；納期現升0.55%。日股現跌0.4%，韓股現升0.43%，澳股現升0.34%。

紐油現跌4.88%或5.27美元，報102.55美元；布油現跌4.04%或4.59美元，報108.86美元；金價現跌0.05%或1.04美元，報1931.83美元；美國10年期債息現跌0.62%或0.0146厘，報2.3342厘。

內地周日起放假，南向北上資金休市。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，雅居樂（3383）、雅生活服務（3319）、中信（0267）、國美（0493）、有線（1097）、富力（2777）、世茂集團（0813）、世茂服務（0873）等。

百度（9888）、富途等5公司被美列入除牌風險臨時名單，首批5間轉入確定名單。

百濟神州（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）、盛美半導體及和黃醫藥（0013）轉入確定名單（Conclusive，list）。

郵儲銀行（1658）按年多賺18.65%至761.7億人幣。

萬科（2202）去年少賺45.8%，息97分人幣。

美東汽車（1268）去年多賺55%，息69.91分人幣。

工行（1398）：淨息差今年仍有收窄壓力。

國航（0753）去年虧損擴大至166億人幣。

中芯（0981）去年多賺近1.4倍，不派息。

泉峰控股（2285）去年多賺2.2倍，息55.77仙，按年增88.7%。

中通服（0552）：展望今年毛利率下跌幅度進一步趨緩。

碧桂園（2007）莫斌：今年內已無境內債到期。

美聯（1200）去年少賺24%，不派息。

中海油（0883）全年多賺1.8倍，遜預期，不派息，A股發行後將補發末期及特別息。

美圖（1357）經調後利潤多賺4成至8510萬人幣，以太幣公允值升4.3億人幣。

嘉里物流（0636）去年多賺1.7倍，息50仙。

工行（1398）去年賺一成，四大行盈利增幅均達雙位數。

香港科技探索（1137）去年經調整EBITDA跌至1.13億，較指引下限低逾六成。

農行（1288）去年純利派息均增11.7%，每股派0.2068元。

順豐同城（9699）全年虧損擴大至8.99億元人幣，不派息。

申洲國際（2313）全年純利減少33.7%，息0.57元，純利、收入、毛利率均遜預期。

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