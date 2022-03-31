恒指今早高開30點或0.14%，報22262點，成交金額27億元；國指今早高開6點或0.09%，報7615點。恒生科技指數開市報4645點，升0.49%。
藍籌16隻升，21隻下跌，29隻無升跌。友邦（1299）升1.82%，報84元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.51%，報108元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，10隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報18.4元，升7.85%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）開市報78.2元，跌4.81%。
恒指高於10天線(21813.47點)、20天線(21173.54點)，上試50天線(22883.57點)。科指高於10天線(4566.16點)、20天線(4422.72點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，雅居樂（3383）開市報4.09元，升2%。雅生活服務（3319）開市報10.76元，跌7.88%。中信（0267）開市報8.51元，無升跌。國美（0493）開市報0.51元，升2%。有線（1097）無成交，報0.044元。富力（2777）開市報2.9元，升2.84%。世茂集團（0813）開市報4.55元，升0.66%。世茂服務（0873）開市報4.4元，升0.46%。
百度（9888）、富途等5公司被美列入除牌風險臨時名單，首批5間轉入確定名單。開市報141元，跌3.56%。
百濟神州（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）、盛美半導體及和黃醫藥（0013）轉入確定名單（Conclusive，list）。百濟神州無成交，報125.3元。百勝中國（9987）開市報340.8元，跌1.39%。再鼎醫藥（9688）無成交。和黃醫藥（0013）開市報29.75元，跌2.46%。
郵儲銀行（1658）按年多賺18.65%至761.7億人幣。開市報6.22元，跌0.48%。
萬科（2202）去年少賺45.8%，息97分人幣。開市報17元，跌5.13%。
美東汽車（1268）去年多賺55%，息69.91分人幣。開市報31元，升2.65%。
工行（1398）：淨息差今年仍有收窄壓力。開市報4.76元，無升跌。
國航（0753）去年虧損擴大至166億人幣。開市報5.6元，升0.54%。
中芯（0981）去年多賺近1.4倍，不派息。開市報17.6元，升1.5%。
泉峰控股（2285）去年多賺2.2倍，息55.77仙，按年增88.7%。開市報54.6元，跌0.09%。
中通服（0552）：展望今年毛利率下跌幅度進一步趨緩。開市報3.87元，跌0.51%。
碧桂園（2007）莫斌：今年內已無境內債到期。開市報6.08元，無升跌。
美聯（1200）去年少賺24%，不派息。無成交，報0.91元。
中海油（0883）全年多賺1.8倍，遜預期，不派息，A股發行後將補發末期及特別息。開市報10.82元，跌2.7%。
美圖（1357）經調後利潤多賺4成至8510萬人幣，以太幣公允值升4.3億人幣。開市報1.1元，升0.92%。
嘉里物流（0636）去年多賺1.7倍，息50仙。開市報18.9元，升1.83%。
工行（1398）去年賺一成，四大行盈利增幅均達雙位數。開市報4.76元，無升跌。
香港科技探索（1137）去年經調整EBITDA跌至1.13億，較指引下限低逾六成。開市報6.75元，跌8.29%。
農行（1288）去年純利派息均增11.7%，每股派0.2068元。開市報3元，升0.33%。
順豐同城（9699）全年虧損擴大至8.99億元人幣，不派息。開市報7.7元，升4.05%。
申洲國際（2313）全年純利減少33.7%，息0.57元，純利、收入、毛利率均遜預期。開市報108元，跌4.51%。
破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見4元，開市報4元，升1.01%。
異動股
上升異動股，包括，中遠海發（2866）開市報1.53元，升11.68%；英恒科技（1760）開市報3.9元，升9.55%；興業物聯（9916）開市報0.95元，升7.95%；時代中國（1233）開市報3.01元，升7.89%；金蝶（0268）開市報18.4元，升7.85%；易緯集團（3893）開市報0.128元，升6.67%；浪潮國際（0596）開市報3.04元，升5.92%；先聲藥業（2096）開市報11.58元，升5.27%；佳兆業（1638）開市報0.8元，升5.26%。
下跌異動股，包括，香港科技探索（1137）開市報6.75元，跌8.29%；雅生活服務（3319）開市報10.76元，跌7.88%；思摩爾（6969）開市報20.6元，跌5.5%；萬科（2202）開市報17元，跌5.13%；ASM PACIFIC（0522）開市報78.2元，跌4.81%；融創（1918）開市報4.6元，跌4.76%；江南布衣（3306）開市報9.3元，跌4.71%；阜豐集團（0546）開市報3.12元，跌4.59%；L'OCCITANE（0973）開市報25.1元，跌4.56%。
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