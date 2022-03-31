3月份非製造業商務活動指數從上月的51.6下降至48.4, 預期為50.25；3月份綜合產出指數從上月的51.2下降至48.8。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，近期，國內多地出現聚集性疫情，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加，企業生產經營活動受到一定影響。

趙慶河解讀指，三大指數均降至臨界點以下，表明經濟總體景氣水平有所回落。同時調查企業反映，隨著局部地區疫情得到有效控制，受抑制的產需將會逐步恢復，市場有望回暖。

趙慶河指，產需兩端同步走低。受本輪疫情影響，局部地區部分企業臨時減產停產，且波及到上下游相關企業的正常生產經營；同時，近期國際地緣政治衝突加劇，一些企業出口訂單減少或被取消，製造業生產活動和市場需求有所減弱。生產指數和新訂單指數分別為49.5%和48.8%，比上月下降0.9和1.9個百分點，均降至收縮區間。從行業情況看，紡織、紡織服裝服飾、通用設備等行業生產指數和新訂單指數均降至45.0%以下低位，行業供需兩弱；農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、電氣機械器材等行業兩個指數均高於臨界點，產需保持擴張態勢。

趙慶河指，價格指數連續上升。受近期國際大宗商品價格大幅波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為66.1%和56.7%，高於上月6.1和2.6個百分點，均升至近5個月高點。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等上游行業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均超過70.0%，給中下游行業帶來較大成本壓力。

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