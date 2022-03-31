近月內地收緊對電子煙的監管，內地電子煙股思摩爾（6969）董事長兼總裁陳志平表示，有關監管無疑會對集團今年業務增長造成「一定壓力」，預計短期內國內市場收入下滑，海外市場會成為收入增長主要動力，惟相信消費者適應煙草口味後，國內收入會反彈。至於醫療霧化器的研發進展，他指出集團目標是推出「藥氣結合」產品，目前進入藥物研究階段，並料霧化器會於下半年推出市場。
內地月初推出新政策加強監管電子煙，禁止多口味電子煙產品，集團副總裁邱淩雲表示，有關監管無論在長期或短期均對行業有利，此前美國於2020年初亦推出了類似政策，當時集團經歷三個月的調整期，在第二季度便回復正常增長，因此對是次調整有信心。他又指，目前歐洲和東南亞新興市場仍以多口味為主，故集團多口味和單一煙草味的研究會雙軌進行。他強調，一旦當局公布更多監管細節，集團會盡快提交申請許可牌照，以確保合規。
至於產品方面，陳志平表示，歐洲、東南亞等市場愈趨關注一次性電子霧化產品，因此集團計劃今年4月份起陸續向海外市場推出相關產品，並透露會加強二次性電子霧化產品和大麻霧化器在美國市場的銷售。此外，他又提到，集團第一批霧化醫療產品目前正處於開發中，預計先在海外推出，並尋找銷售相關的合作夥伴。而霧化美容產品已完成產品研發，計劃下半年推出市場，目前尚未決定銷售予消費者還是企業。
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