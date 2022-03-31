此外，畢馬威指出，在中企赴美上市面臨不確定性下，香港繼續成為回歸上市的首選地，當中雙重主要上市數目亦見上升，預計中概股回歸、醫療保健及生物科學企業的上市項目將會是今年餘下時間的市場亮點。

在今年首季，香港共錄得11宗特殊目的收購公司（SPAC）上市申請，畢馬威表示，SPAC併購交易有望在今年起為香港市場注入動力。另外，香港正研究修訂針對未能符合上市要求、從事先進技術且具規模科企的上市條件，畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，這將有效吸引更多內地或其他地區高增長或創新公司赴港上市。

至於內地新股市場，上交所於今年首季錄得A股市場近10年以募集金額計最大規模的IPO，集資總額年初迄今達173億美元，排名為全球證券交易所之首。而今年第一季度A股市場表現相對理想，儘管與去年同期相比，市場集資宗數有所減少，但募資總額達到1814億元人民幣，較去年同期增長1.38倍，創第一季度歷史新高。

其他報道

傳美團、餓了麼等外賣快遞全部關閉 上海闢謠平台：消息不準確

【有片：埋身擊】國企指數有望反覆向上 投資者可趁低吸納

【有片：選股王】中建材增速跑贏同業可以留意

正榮地產去年純利跌7成 不派末期息

和黃醫藥：被美列入確定除牌名單無影響業務 研聘中國境外審計師

李斌：蔚來做手機仍處於調研階段

時代中國大削今年銷售目標32%至650億元

合生創展去年核心利潤跌62%至47億 末期息15仙另10送1紅股

郵儲行：息差續有挑戰 期望保持較同業為高

都市麗人去年虧損擴大至4.9億人幣 不派息

聯想控股去年多賺近五成至57億人幣 聯想集團貢獻40億創新高

恒指半日跌179點 下試10天線 科指曾跌穿10天線

俄羅斯據報向印度提出以大幅折扣價格出售石油

大S前夫汪小菲麻六記因油煙污染被罰款

中信去年多賺24%至702億元創新高 末期息0.456元

香港據報正考慮放寬對外國機組人員的防疫規定

東航墜機事故事發30天內完成初步報告 民航局朱濤：兩部黑盒數據正在解碼

滬深三大指數半日向下 上證微跌0.1%

丸龜製麵母企東利多關閉在俄羅斯所有門店

俄羅斯取消沽空禁令 交易時間延長到常規時段

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌 見一周低

中證監回應SEC言論 稱雙方溝通還將繼續

傳赴港IPO前尋5億美元融資 Lalamove：無具體上市計劃

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)