俄烏開戰後，俄羅斯受到大量西方國家制裁，Gita Gopinath指，出「即使在這種情況下，美元仍將是主要的全球貨幣，但在更小的層面上的分散肯定是很有可能的。」她又指，俄烏戰爭還將刺激虛擬金融的發展，從加密貨幣到穩定幣和央行數字貨幣等。

Gopinath表示，在全球貿易中更多地使用其他貨幣，將導致各國央行持有的儲備資產進一步多樣化。

此前，Gopinath曾表示，對俄羅斯的制裁並不預示著美元儲備貨幣地位的終結，烏克蘭戰爭將減緩全球經濟增長，但不會造成全球經濟衰退。

其他報道

富途：積極探索維持美國上市地位方案

畢馬威：香港今年首季15隻新股上市 未來數月有望好轉

思摩爾料醫療霧化器下半年推出市場

傳美團、餓了麼等外賣快遞全部關閉 上海闢謠平台：消息不準確

【有片：埋身擊】國企指數有望反覆向上 投資者可趁低吸納

【有片：選股王】中建材增速跑贏同業可以留意

正榮地產去年純利跌7成 不派末期息

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)