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IMF：對俄制裁或削弱美元主導地位 俄烏戰爭刺激虛擬金融

國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁Gita Gopinath接受英國《金融時報》採訪時表示，對俄羅斯實施的金融制裁有可能逐漸削弱美元的主導地位，並可能導致國際貨幣體系更加分散。

俄烏開戰後，俄羅斯受到大量西方國家制裁，Gita Gopinath指，出「即使在這種情況下，美元仍將是主要的全球貨幣，但在更小的層面上的分散肯定是很有可能的。」她又指，俄烏戰爭還將刺激虛擬金融的發展，從加密貨幣到穩定幣和央行數字貨幣等。

Gopinath表示，在全球貿易中更多地使用其他貨幣，將導致各國央行持有的儲備資產進一步多樣化。

此前，Gopinath曾表示，對俄羅斯的制裁並不預示著美元儲備貨幣地位的終結，烏克蘭戰爭將減緩全球經濟增長，但不會造成全球經濟衰退。

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