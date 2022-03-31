由保監局委任接管泰加的經理公布，經理仍在了解泰加的經營及財務狀況。為保障客戶利益，泰加未能為5月到期的927張的士保險安排續保。泰加將陸續就受影響的保單向保險代理及未有保險代理的保單持有人發出書面通知。泰加表示，將適時公布有關於2022年6月或以後到期的的士保險續保安排。
保監局在1月委任德勤的黎嘉恩和甘仲恒，接管泰加的經理，全面接管泰加的所有事務及資產。泰加早前已宣布未能為於2022年2月至4月到期的的士保險安排續保。
保監局將協助受影響車主盡快將的士保險轉移至其他保險公司承保，以簡化轉保流程。保監局會盡早通知保險代理或保單持有人安排結果，相關保險公司亦會直接聯絡保險代理或保單持有人，商議及安排承保方案，盡快為的士保單持有人提供保險保障。
其他報道
IMF：對俄制裁或削弱美元主導地位 俄烏戰爭刺激虛擬金融中國金融穩定保障基金據報擬集資數千億 以化解風險隱患
虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。
新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar
立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm
日期：2022年4月7日 (星期四)
時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)