保監局在1月委任德勤的黎嘉恩和甘仲恒，接管泰加的經理，全面接管泰加的所有事務及資產。泰加早前已宣布未能為於2022年2月至4月到期的的士保險安排續保。

保監局將協助受影響車主盡快將的士保險轉移至其他保險公司承保，以簡化轉保流程。保監局會盡早通知保險代理或保單持有人安排結果，相關保險公司亦會直接聯絡保險代理或保單持有人，商議及安排承保方案，盡快為的士保單持有人提供保險保障。

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