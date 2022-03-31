安永全球上市服務主管合夥人吳繼龍表示，與去年同期相比，IPO活動减少「意料之內」，因去年第一季IPO為過去21年以來最活躍的一季。國際局勢變化和諸多不確定性亦為該季度下半期的資本市場帶來衝擊。當前，市場形勢瞬息萬變，新冠疫情等影響經濟復蘇的因素仍然存在，隨著IPO申請人延遲上市，IPO活動可能會進一步放緩。

當中，大中華區交易數量錄得97宗，按年下降28%，集資額301億美元，增長2%。受近期市場波動、新冠病毒變異及本地股市指數大幅度下跌影響，香港的IPO活動明顯放緩。儘管中國交易數量亦輕微下降，但由於第一季的7宗大型IPO中有3宗在中國進行，集資額按年有所上升。

安永大中華區上市服務主管合夥人何兆烽指出，多重因素影響第一季度的IPO市場。在中國內地和香港，Omicron疫情對經濟和資本市場造成負面影響，部分擬上市企業的業務和IPO進程受到波及，建議擬IPO企業選擇適合自身情况的市場和時間點上市。

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