遠展指，於2022財年下半年已簽訂協議出售澳洲五個停車場及兩個位於珀斯伊麗莎白碼頭的零售單位，總價值為5590萬澳元，相當於約3.29億港元，這是繼去年10月以總代價4300萬英鎊，相當於約4.49億港元出售倫敦金絲雀碼頭房屋項目，及於去年12月以總代價33.8億港元出售啟德綜合發展項目的辦公室部分之補充。部分交易乃為預售交易，收入僅於開發完成後確認。董事總經理孔祥達表示，集團繼續執行其變現非核心資產的策略，其目標為釋放資金以進行更高回報的投資。

其他報道

2月人民幣存款急回落至萬億以下

中石油去年盈利增3.85倍 末期息0.09622元人幣

香港2月零售銷售額按年轉跌14.6% 遠遜預期 網購升50%

惠康延續「日日有低價」計劃 明日起醫護人員可半價購買精選產品

缺北水成交縮34% 恒指收市跌235點 三大指數連跌3季 近3年最長連跌

Morningstar：本港基金分銷由銀行主導 資管缺還價能力

正榮今年不設銷售目標 擬出售20至30項目

自由鳥推首月1元學生月費計劃吸客

商務部：美將中電信中移動列受管制清單 中方將採取必要措施

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)