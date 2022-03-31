扣除應佔聯營公司及合營公司盈利及虧損 （扣除非控制權益）及相關稅項、若干資產及負債之減值及公允價值變動等因素，去年集團基本盈利按年增26.6%至29.31億元。

去年集團收入增長13.6%至268.6億元，毛利升16.6%至215.3億元。新產品銷售額按年增34.3%至121億元，佔收入比率增至45.1%；抗腫瘤用藥銷售額按年增21%，錄92.2億元；創新藥銷售額按年增10.8%，至63.5億元。

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