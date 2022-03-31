中生製藥（1177）去年錄得盈利146.1億元（人民幣，下同），按年大增4.27倍，符合盈喜的預告。派末期息每股4港仙，按年增1倍。
扣除應佔聯營公司及合營公司盈利及虧損 （扣除非控制權益）及相關稅項、若干資產及負債之減值及公允價值變動等因素，去年集團基本盈利按年增26.6%至29.31億元。
去年集團收入增長13.6%至268.6億元，毛利升16.6%至215.3億元。新產品銷售額按年增34.3%至121億元，佔收入比率增至45.1%；抗腫瘤用藥銷售額按年增21%，錄92.2億元；創新藥銷售額按年增10.8%，至63.5億元。
其他報道
澳門行政會：法案規定中介人及管理公司僅可服務一賭牌牌主 違法面臨閉場處分
香港2月零售銷售額按年轉跌14.6% 遠遜預期 網購升50%
惠康延續「日日有低價」計劃 明日起醫護人員可半價購買精選產品
缺北水成交縮34% 恒指收市跌235點 三大指數連跌3季 近3年最長連跌
Morningstar：本港基金分銷由銀行主導 資管缺還價能力
虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。
新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar
立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm
日期：2022年4月7日 (星期四)
時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)