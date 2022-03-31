融創中國（1918）旗下的融創房地產今日就40億元境內債「20融創01」召開債權人會議。融創房地產最新公佈，已將該筆債券的利息足額劃付至中證登結算上海分公司指定的銀行帳戶。該筆境內債的付息日為4月1日。此外，「 20融創01」持有人登記回售金額約37.83億元。
早前，融創房地產披露，由於面臨階段性的資金壓力，預計無法於4月1日及4月2日就本金規模40億元的「20 融創 01」兌付回售及支付利息，亦無法就20億元的「21 融創 03」付息，並擬於近期與債券持有人就上述債券的展期及延期 支付事宜進行溝通，公司正在積極擬定相關方案，計畫提供融創中國主席孫宏斌無限連帶責任保證擔保等作為增信措施。
此外，融創中國早前公佈，因尚未完成的部分財務報表編製工作的預期工作量及所需時間， 近期因國際評級機構下調公司評級引起有關境外貸款的問題，公司正積極與相關債權人溝通解決方案，及融創房地產境內公開債展期事項等對財務報表影響的不確定性，未能發布2021年業績，於4月1日（明日）起將停牌。股份今日跌5.18%，收報4.58元。
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